«Это свинство»: мигрант бросил груженые грузовики в жилом дворе в Новосибирске — мы нашли автохама

Если вы думали, что седаны и хэтчбеки на тротуарах и газонах — это проблема, вы глубоко ошибались. Жители нескольких домов по улице Зорге жалуются, что у них во дворе устроили стоянку грузовых автомобилей. Нередко машины оказываются гружёными. Редакция НГС выяснила, что все грузовики имеют отношение к одному человеку.
Настоящий крик души в рубрику «Я паркуюсь как чудак» поступил от жителей хрущёвок №25 и 27 на улице Зорге. Размеренную осень в уютном дворе регулярно нарушает рёв грузовых автомобилей. Для многотонных машин там устроили настоящую стоянку.
— Ну это свинство, я считаю. Грузовики уничтожают газон, пыль из кузовов разлетается, они гоняют по двору. Мы живём как на вечной стройке, — поделился эмоциями автор снимков.
Он прислал в редакцию фотографии с номерами двух грузовиков. Красный Howo зарегистрирован на 43-летнего иностранного гражданина Муфшига Рагим-оглы И. Тот же Муфшиг Рагим-оглы имеет прямое отношение к КАМАЗу с щебнем на втором фото. Пояснять, чем занимается предприниматель, необходимости, наверное, нет.
Настоящая драма разыгралась на минувшей неделе на улице Якушева. Водитель Nissan Juke собирался отправиться по делам, но увидел, что его заблокировал черный Mitsubishi Pajero. Машина оказалась без сигнализации, и водитель не оставил номера телефона под стеклом.
— Прождали более полутора часов, водитель так и не объявился, пришлось срочно уехать на метро. Звонки в дежурную часть ГАИ и по номеру 102 ничего не дали, — отметил автор снимков.
Автомобиль давно не страховали. По последнему полису ОСАГО он принадлежал, 48-летнему Дмитрию Анатольевичу К. Но, похоже, сегодня на нём ездит другой человек. По крайней мере, в 2023 году на этой машине в ДТП попала некая 30-летняя Рабия Шербаевна Д. Женщина без определённого нами рода занятий.
Парковка на повороте — вопрос дискуссионный, который упирается в достаточную видимость и создание помех для других участников движения. Но стоянку на повороте с улицы Ленина на Урицкого ничем другим, как хамством, на назовёшь: автомобилисты крайне недовольны тем, что им приходится объезжать чёрный Range Rover.
Автомобиль зарегистрирован на 36-летнего Мовсеса Оганнесовича М. Мужчина не зарегистрирован в качестве предпринимателя, и чем он занимается выяснить не удалось.
Ещё один пример необдуманной парковки на повороте на том же перекрёстке. С учётом интенсивного движения повернуть без мата не удалось, отметил автор снимка.
Автомобиль с номерами «ААА» зарегистрирован на 30-летнего Артура Марковича Г. Мужчина занимается управлением собственной недвижимостью через ИП и ООО.
Наконец, любимые новосибирскими автохамами тротуары. Водитель Lexus бросил машину и удалился по своим делам. А ведь мог и поискать более подходящее место для стоянки.
Джип зарегистрирован на 52-летнего Вячеслава Анатольевича Л. Мужчина занят в строительном бизнесе.
В прошлый раз мы рассекретили автохамов, которые парализовали работу общественного транспорта.