«Это свинство»: мигрант бросил груженые грузовики в жилом дворе в Новосибирске — мы нашли автохама

Кто-нибудь может объяснить водителю, что груженым грузовикам нечего делать в жилой зоне? Источник: читатель НГС











Если вы думали, что седаны и хэтчбеки на тротуарах и газонах — это проблема, вы глубоко ошибались. Жители нескольких домов по улице Зорге жалуются, что у них во дворе устроили стоянку грузовых автомобилей. Нередко машины оказываются гружёными. Редакция НГС выяснила, что все грузовики имеют отношение к одному человеку.

Очевидно, что грузовики принадлежат кому-то из местных жителей Источник: читатель НГС











Настоящий крик души в рубрику «Я паркуюсь как чудак» поступил от жителей хрущёвок №25 и 27 на улице Зорге. Размеренную осень в уютном дворе регулярно нарушает рёв грузовых автомобилей. Для многотонных машин там устроили настоящую стоянку.

— Ну это свинство, я считаю. Грузовики уничтожают газон, пыль из кузовов разлетается, они гоняют по двору. Мы живём как на вечной стройке, — поделился эмоциями автор снимков.

Он прислал в редакцию фотографии с номерами двух грузовиков. Красный Howo зарегистрирован на 43-летнего иностранного гражданина Муфшига Рагим-оглы И. Тот же Муфшиг Рагим-оглы имеет прямое отношение к КАМАЗу с щебнем на втором фото. Пояснять, чем занимается предприниматель, необходимости, наверное, нет.

Нарушитель на джипе испортил планы новосибирцу Источник: читатель НГС











Настоящая драма разыгралась на минувшей неделе на улице Якушева. Водитель Nissan Juke собирался отправиться по делам, но увидел, что его заблокировал черный Mitsubishi Pajero. Машина оказалась без сигнализации, и водитель не оставил номера телефона под стеклом.

— Прождали более полутора часов, водитель так и не объявился, пришлось срочно уехать на метро. Звонки в дежурную часть ГАИ и по номеру 102 ничего не дали, — отметил автор снимков.

Автомобиль давно не страховали. По последнему полису ОСАГО он принадлежал, 48-летнему Дмитрию Анатольевичу К. Но, похоже, сегодня на нём ездит другой человек. По крайней мере, в 2023 году на этой машине в ДТП попала некая 30-летняя Рабия Шербаевна Д. Женщина без определённого нами рода занятий.

Номера серии «ВВВ» стоят приличных денег в Новосибирске Источник: читатель НГС











Парковка на повороте — вопрос дискуссионный, который упирается в достаточную видимость и создание помех для других участников движения. Но стоянку на повороте с улицы Ленина на Урицкого ничем другим, как хамством, на назовёшь: автомобилисты крайне недовольны тем, что им приходится объезжать чёрный Range Rover.

Автомобиль зарегистрирован на 36-летнего Мовсеса Оганнесовича М. Мужчина не зарегистрирован в качестве предпринимателя, и чем он занимается выяснить не удалось.

Сказать, что серый BMW мешат при повороте — ничего не сказать Источник: читатель НГС











Ещё один пример необдуманной парковки на повороте на том же перекрёстке. С учётом интенсивного движения повернуть без мата не удалось, отметил автор снимка.

Автомобиль с номерами «ААА» зарегистрирован на 30-летнего Артура Марковича Г. Мужчина занимается управлением собственной недвижимостью через ИП и ООО.

Зачем искать место на парковке, если есть пустой тротуар? Источник: читатель НГС











Наконец, любимые новосибирскими автохамами тротуары. Водитель Lexus бросил машину и удалился по своим делам. А ведь мог и поискать более подходящее место для стоянки.

Джип зарегистрирован на 52-летнего Вячеслава Анатольевича Л. Мужчина занят в строительном бизнесе.