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Авто Номерок блатной Я паркуюсь как чудак эксклюзив «Это свинство»: мигрант бросил груженые грузовики в жилом дворе в Новосибирске — мы нашли автохама

«Это свинство»: мигрант бросил груженые грузовики в жилом дворе в Новосибирске — мы нашли автохама

Очередная подборка правил парковки за минувшую неделю

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22 комментария

Кто-нибудь может объяснить водителю, что груженым грузовикам нечего делать в жилой зоне?

Если вы думали, что седаны и хэтчбеки на тротуарах и газонах — это проблема, вы глубоко ошибались. Жители нескольких домов по улице Зорге жалуются, что у них во дворе устроили стоянку грузовых автомобилей. Нередко машины оказываются гружёными. Редакция НГС выяснила, что все грузовики имеют отношение к одному человеку.

Очевидно, что грузовики принадлежат кому-то из местных жителей

Настоящий крик души в рубрику «Я паркуюсь как чудак» поступил от жителей хрущёвок №25 и 27 на улице Зорге. Размеренную осень в уютном дворе регулярно нарушает рёв грузовых автомобилей. Для многотонных машин там устроили настоящую стоянку.

— Ну это свинство, я считаю. Грузовики уничтожают газон, пыль из кузовов разлетается, они гоняют по двору. Мы живём как на вечной стройке, — поделился эмоциями автор снимков.

Он прислал в редакцию фотографии с номерами двух грузовиков. Красный Howo зарегистрирован на 43-летнего иностранного гражданина Муфшига Рагим-оглы И. Тот же Муфшиг Рагим-оглы имеет прямое отношение к КАМАЗу с щебнем на втором фото. Пояснять, чем занимается предприниматель, необходимости, наверное, нет.

Нарушитель на джипе испортил планы новосибирцу

Настоящая драма разыгралась на минувшей неделе на улице Якушева. Водитель Nissan Juke собирался отправиться по делам, но увидел, что его заблокировал черный Mitsubishi Pajero. Машина оказалась без сигнализации, и водитель не оставил номера телефона под стеклом.

— Прождали более полутора часов, водитель так и не объявился, пришлось срочно уехать на метро. Звонки в дежурную часть ГАИ и по номеру 102 ничего не дали, — отметил автор снимков.

Автомобиль давно не страховали. По последнему полису ОСАГО он принадлежал, 48-летнему Дмитрию Анатольевичу К. Но, похоже, сегодня на нём ездит другой человек. По крайней мере, в 2023 году на этой машине в ДТП попала некая 30-летняя Рабия Шербаевна Д. Женщина без определённого нами рода занятий.

Номера серии «ВВВ» стоят приличных денег в Новосибирске

Парковка на повороте — вопрос дискуссионный, который упирается в достаточную видимость и создание помех для других участников движения. Но стоянку на повороте с улицы Ленина на Урицкого ничем другим, как хамством, на назовёшь: автомобилисты крайне недовольны тем, что им приходится объезжать чёрный Range Rover.

Автомобиль зарегистрирован на 36-летнего Мовсеса Оганнесовича М. Мужчина не зарегистрирован в качестве предпринимателя, и чем он занимается выяснить не удалось.

Сказать, что серый BMW мешат при повороте — ничего не сказать

Ещё один пример необдуманной парковки на повороте на том же перекрёстке. С учётом интенсивного движения повернуть без мата не удалось, отметил автор снимка.

Автомобиль с номерами «ААА» зарегистрирован на 30-летнего Артура Марковича Г. Мужчина занимается управлением собственной недвижимостью через ИП и ООО.

Зачем искать место на парковке, если есть пустой тротуар?

Наконец, любимые новосибирскими автохамами тротуары. Водитель Lexus бросил машину и удалился по своим делам. А ведь мог и поискать более подходящее место для стоянки.

Джип зарегистрирован на 52-летнего Вячеслава Анатольевича Л. Мужчина занят в строительном бизнесе.

В прошлый раз мы рассекретили автохамов, которые парализовали работу общественного транспорта.

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Автохам Автохамка Автохамы Нарушение правил парковки Новосибирск
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Комментарии
22
Гость
1 час
Оглы и прочие Рабии с Мовсесянами у нас выше законов и норм.
Гость
59 минут
"Парковка на повороте — вопрос дискуссионный, который упирается'. Этот вопрос упирается только в бездействие ГАИ. А дискуссии он может вызывать только на кресле в редакции. В ПДД есть прямой запрет на парковку на перекрёстке и ближе пяти метров от пересечения проезжих частей. Нет пространства для дискуссии.
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