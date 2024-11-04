НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+9°

ясная погода, без осадков

ощущается как +5

5 м/c,

южн.

 747мм 77%
Подробнее
1 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14

СРОЧНО

Подборка нарушителей правил парковки в Новосибирске

День гастрономического единства
Проверяем воду в кране
Зимний дайджест моды
Сбил «невидимую» бабушку
Что на полках "Марии-Ра"
Кто такой коуч Ситников
Банда милиционеров
Афиша на ноябрь
Новости в Telegram
Авто Номерок блатной Я паркуюсь как чудак эксклюзив «Ни стыда, ни совести»: новосибирские автохамы блокировали работу общественного транспорта — выяснили, кто плюёт на ПДД

«Ни стыда, ни совести»: новосибирские автохамы блокировали работу общественного транспорта — выяснили, кто плюёт на ПДД

Очередная подборка нарушителей правил парковки за минувшую неделю

1 773
12 комментариев

Бездумная парковка сильно осложнила жизнь водителям общественного транспорта

Парковка, которая мешает работе общественного транспорта, — особый вид издевательства, поскольку нарушитель отнимает время сразу у большого количества людей, ставя свой комфорт выше чужих потребностей. На минувшей неделе сразу несколько водителей отметились откровенно хамским поведением. Мы выяснили, кто они.

Парковка на остановке общественного транспорта карается по правилам дорожного движения

Бурю эмоций вызвали водители, которые припарковались на остановке для общественного транспорта у НИИТО.

— Водитель 95 автобуса не смог нормально высадить пассажиров из-за хамского поведения водителей, «удачно» припарковавших свои вёдра вдоль остановки. Увидев лицо водителя Камри, стало понятно, что там ни стыда, ни совести отродясь не было! — написал разгневанный автор снимка.

Toyota Probox зарегистрирована на 27-летнего Андрея Александровича Б. Мужчина, судя по тому, как записан в телефонных книжках абонентов, сотрудничает с провайдерами. Toyota Camry с надменным водителем оформлена на 49-летнего Павла Анатольевича К. В своих соцсетях мужчина пишет, что трудится в ООО «Строитель».

За «Хондой» выстроилась очередь из нескольких трамваев

Безусловной звездой минувшей рабочей недели стад водитель Honda CR-V, который бросил авто рядом с трамвайными путями, заблокировав движение. Недовольные пассажиры «рогатого» оставили автолюбителю послание на грязных дверях авто, написав всё, что о нём думают.

Машина зарегистрирована на 33-летнего уроженца Кемеровской области Игоря Владимировича Л., однако пользователи указывают, что за рулём кроссовера чаще видят девушку. Логично, если учесть, что собственник авто с большой долей вероятности является военнослужащим.

Ни проехать, ни пройти

Скопление припаркованных машин у метро «Октябрьская» достигло такой концентрации, что горожанам было сложно пройти по, казалось бы, широкой пешеходной зоне.

— Даже здоровому человеку сложно, не говоря о тех, кто на колясках, — отметил автор снимка.

Адептом безрассудной парковки, запечатленной на фото, стал владелец «Лексуса», 57-летний Игорь Николаевич Ш. Мужчина раньше занимался разработкой программного обеспечения. Собственник Hyundai Creta — сотрудница банка «Левобережный», 35-летняя Дарья Сергеевна П.

Почему бы не постоять на переходе?

А это Улица Урицкого, где водитель белого китайского кроссовера встал прямо на «зебре».

— Остановился, включил «аварийки» и погрузился в телефон, — пояснил автор снимка, сомневаясь, что машина внезапно сломалась.

Выяснить, кому именно принадлежит Omoda, не удалось. Известно только, что владельцу 27 лет.

Не видать нам красивых газонов из-за таких автохамов

Зато личность владельца серого Chevrolet Lacetti, который взбесил жителей одного из многоквартирных домов, не осталась тайной. Водитель не нашёл ничего умнее, как бросить авто на газоне.

Машина зарегистрирована на 49-летнего Шеребека Ойбековича Ж., но ездит на ней, скорее всего, 30-летний Максад Ихтиерович А. Род занятий мужчин можете представить сами.

Осенью прошлого года Меrсеdеs-Benz GL заблокировал движение трамвая №13, чем вызвал большую шумиху в СМИ. Водителя нашли и оштрафовали на 2 тысячи рублей.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Автохам Автохамка Автохамы Нарушение правил парковки Общественный транспорт
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
280348757
57 минут
А просто взять и воспользоваться эвакуатором не пробовали ? Особенно бесят эти шаурбеки понаехавшие.
MariSha
1 час
Люди обеспеченные , судя по номерам 154....
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Ипотеки нет»: какие остались способы купить квартиру при новой ставке ЦБ
Анонимное мнение
Мнение
«Хагрид спал с мишками»: сибирячка побывала в парке «Гарри Поттера» в Токио — о чем она теперь жалеет
Анонимное мнение
Мнение
Жизнь без прописки и график уборки туалета. Эксперт — о главных рисках при покупке апартаментов и долей в квартирах
Анонимное мнение
Мнение
«Настоящий квест»: новосибирцы срезают путь к ЛДС и бросаются под колеса авто — виновата неудобная схема
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего»: туристка рассказала о путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Рекомендуем
Знакомства

Денис,34

Александра,40

Даша,32

Наталья,38

Андрей,57

Ирина,55

Начать знакомиться
Объявления

Клининговые услуги

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление