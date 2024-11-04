«Ни стыда, ни совести»: новосибирские автохамы блокировали работу общественного транспорта — выяснили, кто плюёт на ПДД

Бездумная парковка сильно осложнила жизнь водителям общественного транспорта Источник: читатель НГС











Парковка, которая мешает работе общественного транспорта, — особый вид издевательства, поскольку нарушитель отнимает время сразу у большого количества людей, ставя свой комфорт выше чужих потребностей. На минувшей неделе сразу несколько водителей отметились откровенно хамским поведением. Мы выяснили, кто они.

Парковка на остановке общественного транспорта карается по правилам дорожного движения Источник: читатель НГС











Бурю эмоций вызвали водители, которые припарковались на остановке для общественного транспорта у НИИТО.

— Водитель 95 автобуса не смог нормально высадить пассажиров из-за хамского поведения водителей, «удачно» припарковавших свои вёдра вдоль остановки. Увидев лицо водителя Камри, стало понятно, что там ни стыда, ни совести отродясь не было! — написал разгневанный автор снимка.

Toyota Probox зарегистрирована на 27-летнего Андрея Александровича Б. Мужчина, судя по тому, как записан в телефонных книжках абонентов, сотрудничает с провайдерами. Toyota Camry с надменным водителем оформлена на 49-летнего Павла Анатольевича К. В своих соцсетях мужчина пишет, что трудится в ООО «Строитель».

За «Хондой» выстроилась очередь из нескольких трамваев Источник: читатель НГС











Безусловной звездой минувшей рабочей недели стад водитель Honda CR-V, который бросил авто рядом с трамвайными путями, заблокировав движение. Недовольные пассажиры «рогатого» оставили автолюбителю послание на грязных дверях авто, написав всё, что о нём думают.

Машина зарегистрирована на 33-летнего уроженца Кемеровской области Игоря Владимировича Л., однако пользователи указывают, что за рулём кроссовера чаще видят девушку. Логично, если учесть, что собственник авто с большой долей вероятности является военнослужащим.

Ни проехать, ни пройти Источник: читатель НГС











Скопление припаркованных машин у метро «Октябрьская» достигло такой концентрации, что горожанам было сложно пройти по, казалось бы, широкой пешеходной зоне.

— Даже здоровому человеку сложно, не говоря о тех, кто на колясках, — отметил автор снимка.

Адептом безрассудной парковки, запечатленной на фото, стал владелец «Лексуса», 57-летний Игорь Николаевич Ш. Мужчина раньше занимался разработкой программного обеспечения. Собственник Hyundai Creta — сотрудница банка «Левобережный», 35-летняя Дарья Сергеевна П.

Почему бы не постоять на переходе? Источник: читатель НГС











А это Улица Урицкого, где водитель белого китайского кроссовера встал прямо на «зебре».

— Остановился, включил «аварийки» и погрузился в телефон, — пояснил автор снимка, сомневаясь, что машина внезапно сломалась.

Выяснить, кому именно принадлежит Omoda, не удалось. Известно только, что владельцу 27 лет.

Не видать нам красивых газонов из-за таких автохамов Источник: читатель НГС











Зато личность владельца серого Chevrolet Lacetti, который взбесил жителей одного из многоквартирных домов, не осталась тайной. Водитель не нашёл ничего умнее, как бросить авто на газоне.

Машина зарегистрирована на 49-летнего Шеребека Ойбековича Ж., но ездит на ней, скорее всего, 30-летний Максад Ихтиерович А. Род занятий мужчин можете представить сами.