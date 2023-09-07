Меrсеdеs бросили на трамвайных путях в центре Новосибирска — кто мог быть за рулем

Днем, 7 сентября, в центре Новосибирска на трамвайных путях бросили Меrсеdеs-Benz GL. Автомобиль мешал проехать трамваям №13. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
— Маршрут №13 уже простаивает более 30 минут, — цитируют в посте очевидца.
Машину с госномером «М522ЕО154» припарковали рядом с домом на улице Мичурина, 9. По данным НГС, владельцем автомобиля может быть 21-летний Абубакр Нусратулоевич Р.
Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», в 2020 году тезка мужчины открыл ИП в Новосибирске, он занимается ресторанами и услугами по доставке продуктов и производит одежду и аксессуары. Также этот человек в 2022 году судился с «Экологией-Новосибирск», суд решил, что Абубакр должен выплатить компании почти 100 тысяч рублей за долги.
Недавно НГС собрал подборку автохамов, которые бросают машины в неположенных местах. Среди них нашлась машина-призрак.