«Ходила с высокомерным лицом»: новосибирская актриса Ксения Корнева — об участии в «Уральских пельменях», статусе невесты и звездной болезни

Сейчас актрисе 36 лет Источник: «Кто мы?!»











Новосибирская актриса Ксения Корнева, известная по шоу «Уральские пельмени», рассказала о статусе невесты и звездной болезни. Также в интервью шоу «Кто мы?!» с Аленой Болдык, она поделилась о взаимодействии с актерами «Пельмений» и рассказа о поддержке родных.



В Новый год Ксения получила предложение руки и сердца. Артистка до сих пор не может поверить, что скоро выйдет замуж и станет женой. Правда, она до сих пор не представляет широкой публике своего избранника.



— До сих пор смотрю на кольцо и думаю — это правда или нет… Я обычно снимаю все украшения. То же самое сделала в первую ночь после предложения. Утром проснулась. А мой жених спрашивает, мол, где кольцо. Сказал, что надо надеть обратно и теперь всегда. Теперь снимаю кольцо, только когда посуду мою. Но до сих пор в шоке. Я вроде как свыклась с новым статусом, но ко мне это не клеится. Ну какая я невеста, — рассказала Ксения.



Как отметила актриса, с появлением в ее жизни молодого человека, все ее знакомые отметили, что она стала мягче. Сибирячка отметила, что ее стало легче жить, после того, как она нашла свою любовь.



По словам Ксении, впервые звёздную болезнь она ощутила в институте на втором курсе. Однако быстро избавилась от этого и больше себе такого чувства не допускает.



— Я схватила звездную болезнь на втором курсе. Я думала, что я очень крутая. После выступления с КВН в одном из городов я по универу ходила с высокомерным лицом. Потом конечно капитан команды настучал мне по голове и с тех пор я не зазнаюсь, — отметила актриса.



В интервью актриса также рассказала о взаимодействии между актерами в шоу «Уральские пельмени». По словам Ксении, это шоу существует так долго из-за того, что в обсуждении всех вопросов участвуют всегда все члены коллектива.



— У нас демократия тотальная. Я поняла почему они вместе до сих пор, потому что все вопросы решаются командно. Это друзья, которые знают друг друга досконально. Когда я пришла к ним, я влилась сразу. Мне было очень легко, — пояснила Ксения.



Ксения рассказала, что когда она уходила из университета играть в КВН она договорилась с родителями, если она добьется успеха на телевидении, то она сможет заниматься любимым делом, в противном случае она должна будет вернуться к учебе.



— Родители в меня поверили. Когда я уже начала приносить деньги с КВН, а потом и «Пельмени» случились, родители осознали, что все это не зря было. Огромная благодарность, что меня силком в этот институт не запихали и не лишили меня КВН. КВН дал мне все. Родители меня понимают и не ограничиваю ни в чем, — рассказала актриса.

