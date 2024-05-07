Город Город сковали пробки: центральные улицы Новосибирска перекрыли для репетиции к 9 Мая – кадры с места
Город сковали пробки: центральные улицы Новосибирска перекрыли для репетиции к 9 Мая – кадры с места
Центр города будет перекрыт до 22:30
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В Новосибирске 7 мая прошла итоговая репетиция Парада Победы. Для подготовки к мероприятию центр города перекрыли на несколько часов, движение ограничили на Красном проспекте — от Октябрьской магистрали до улицы Фрунзе. Подготовку к торжеству снял фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.
Ранее стал известен список улиц, которые перекроют во время парада в Новосибирске. Карта ограничений.