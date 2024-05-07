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Город Город сковали пробки: центральные улицы Новосибирска перекрыли для репетиции к 9 Мая – кадры с места

Город сковали пробки: центральные улицы Новосибирска перекрыли для репетиции к 9 Мая – кадры с места

Центр города будет перекрыт до 22:30

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По центру Новосибирска проехала тяжелая военная техника

В Новосибирске 7 мая прошла итоговая репетиция Парада Победы. Для подготовки к мероприятию центр города перекрыли на несколько часов, движение ограничили на Красном проспекте — от Октябрьской магистрали до улицы Фрунзе. Подготовку к торжеству снял фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.

Военные продолжают подготавливать технику к параду
Посмотреть репетицию пришли десятки людей
Некоторым из зрителей даже удалось побывать в танке
Репетицию охраняют сотрудники ДПС
На месте также дежурят сотрудники полиции
Из-за перекрытых улиц общественный транспорт изменил схему движения
А тем временем в городе образовались пробки из-за перекрытия улиц

Ранее стал известен список улиц, которые перекроют во время парада в Новосибирске. Карта ограничений.

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Репетиция парада 9 Мая Новосибирск
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