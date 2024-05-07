Центр Новосибирска перекроют сегодня после рабочего дня — карта с ограничениями

В Новосибирске сегодня, 7 мая, с 18:30 перекроют центральные улицы города. Это сделают для репетиции парада Победы, который пройдет 9 мая. Как рассказали в мэрии города, перекрытие будет до 22:30.
В основном проехать нельзя будет по Красному проспекту, частично перекроют улицы Державина, Фрунзе, Романова, Потанинскую, Ядринцевскую, Трудовую, Орджоникидзе, Ленина, Депутатскую, Щетинкина, Максима Горького, Чаплыгина, Октябрьскую магистраль, Октябрьскую, Коммунистическую, Свердлова, Спартака, Сибревкома, Каинскую, Мичурина, Кирова.
Также в мэрии добавили, что на станции метро «Площадь Ленина» вход могут закрыть с 18:30 до 22:30, если такое решение примет оперативный штаб Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску.
Это вторая репетиция парада Победы. Фотокорреспондент НГС запечатлел, как проходила первая репетиция 4 мая.