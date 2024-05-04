Как прошла первая репетиция парада Победы в Новосибирске — фоторепортаж из перекрытого центра города

Днем в субботу, 4 мая, в Новосибирске прошла первая репетиция парада Победы. Для подготовки к мероприятию центр города перекрыли на несколько часов, ограничения движения ввели на участке Красного проспекта — от Октябрьской магистрали до улицы Фрунзе. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посмотрел на подготовку парада и сделал несколько снимков с репетиции.