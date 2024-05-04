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Репетиция парада Победы — фоторепортаж

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Город Как прошла первая репетиция парада Победы в Новосибирске — фоторепортаж из перекрытого центра города

Как прошла первая репетиция парада Победы в Новосибирске — фоторепортаж из перекрытого центра города

Публикуем 11 фотографий с места событий

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78 комментариев
Первая репетиция Парада Победы началась в 12 часов

Днем в субботу, 4 мая, в Новосибирске прошла первая репетиция парада Победы. Для подготовки к мероприятию центр города перекрыли на несколько часов, ограничения движения ввели на участке Красного проспекта — от Октябрьской магистрали до улицы Фрунзе. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посмотрел на подготовку парада и сделал несколько снимков с репетиции.

По центру Новосибирска проехала тяжелая военная техника
Участники парада начали собираться в центре города за несколько часов
Строем по Красному проспекту прошли различные рода войск
Участие в параде — почетная обязанность для военнослужаших
Женщины-военные — одно из украшений парада
9 мая парад Победы в Новосибирске начнется в 10 часов утра
В репетиции парада Победы также принял участие легендарный танк Т-34
Военные продемонстрируют современную технику, которая стоит на вооружении российской армии
9 мая в параде Победы можно будет увидеть участников движения «Юнармия»
На репетиции парада можно было заметить ракетный комплекс «Ярс»
Парад победы продлится около двух часов

Ранее мы писали, какие мероприятия пройдут в Новосибирске в честь Дня Победы. Парад начнется 9 мая в 10:00, после пройдет торжественный митинг и возложение венков к Вечному огню на Монументе Славы. Читайте в материале полную программу.

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