Город Как прошла первая репетиция парада Победы в Новосибирске — фоторепортаж из перекрытого центра города
Как прошла первая репетиция парада Победы в Новосибирске — фоторепортаж из перекрытого центра города
Публикуем 11 фотографий с места событий
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Днем в субботу, 4 мая, в Новосибирске прошла первая репетиция парада Победы. Для подготовки к мероприятию центр города перекрыли на несколько часов, ограничения движения ввели на участке Красного проспекта — от Октябрьской магистрали до улицы Фрунзе. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посмотрел на подготовку парада и сделал несколько снимков с репетиции.
Ранее мы писали, какие мероприятия пройдут в Новосибирске в честь Дня Победы. Парад начнется 9 мая в 10:00, после пройдет торжественный митинг и возложение венков к Вечному огню на Монументе Славы. Читайте в материале полную программу.