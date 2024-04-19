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Город Когда начнутся парад и салют: расписание на 9 Мая в Новосибирске в одной картинке

Когда начнутся парад и салют: расписание на 9 Мая в Новосибирске в одной картинке

Мероприятия запланированы по всему городу

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18 комментариев
Салют начнется в 21:50

В мэрии Новосибирска рассказали, как будет проходить 9 Мая в городе. Мероприятия начнутся в 9 утра и продлятся до 22:00.

Программа 9 Мая начнется с возложения корзин и цветов к бюсту маршала авиации А. И. Покрышкина на пересечении Красного проспекта и Свердлова. Военный парад войск Сибирского гарнизона на площади Ленина начнется в 10:00.

Торжественный митинг и возложение цветов к Вечному огню на «Монументе Славы» в сквере Славы начнется в 12:00. В ККК имени Маяковского в это же время и до 17:00 будет проходить праздничная программа и будут проводиться показы патриотических фильмов.

Публикуем расписание в одной картинке.

НГС собрал все мероприятия в одной картинке

В 14:00 губернатор Новосибирской области и мэр Новосибирска будут возлагать венки и цветы на мемориальное захоронение «Раненый воин» на Заельцовском кладбище. На Красном проспекте от Депутатской и до Сибревкома пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета памяти маршала авиации А. И. Покрышкина. Ее время будет зависеть от того, будет ли «Бессмертный полк» в Новосибирске. Пока эта информация неизвестна.

В 18:00 на площади Ленина начнется праздничная концертная программа, которая продлится до 22:00. С 21:50 до 22:00 можно будет увидеть праздничный фейерверк.

Праздничные мероприятия будут проходить не только в сам День Победы, но и 8 мая. Прочитать, что еще запланировано, можно по ссылке.

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