Какая погода будет летом 2024 года? Отвечает главный метеоролог страны

В большинстве регионов ожидается умеренно теплая погода Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











До начала лета остался всего месяц, и уже заранее хочется знать, что нас ждет: долгожданное тепло или уже надоевшая прохлада. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, позагорать нам все-таки удастся: в среднем температура по стране ожидается около или выше нормы.

Так, по данным Росгидрометцентра, в июне сильнее всего потепление ощутят жители на севере Урала и Сибири, а также на северо-западе Якутии. Обильные осадки пройдут на севере Центрального федерального округа, на юге Уральского федерального округа, а также на юго-востоке Якутии и на севере Хабаровского края.

Источник: Гидрометцентр России











В июле температуру выше нормы ощутят на востоке Северо-Западного федерального округа, северо-востоке Центрального федерального округа и на севере Приволжского федерального округа. Потеплеет также на севере и западе Уральского федерального округа и на крайнем севере Сибири. Дожди ожидаются на западных областях Северо-Западного федерального округа, на Алтае, в восточных районах Чукотки и Камчатки.

Источник: Гидрометцентр России











В августе температура выше нормы прогнозируется на юго-западе европейской территории страны, в северной половине Северо-Западного федерального округа, а также на севере Уральского, Сибирского федеральных округов и Якутии. Обильные дожди прольются в Краснодарском крае, на юго-востоке Северо-Западного федерального округа, на северо-востоке Приволжского федерального округа, в центральных районах Уральского федерального округа, на юго-западе Дальневосточного федерального округа и в Приморском крае.



Источник: Гидрометцентр России









