«Май холодный — год плодородный»: как весенний снегопад скажется на будущем урожае — часть растений точно погибнет

Снег быстро тает, попадая на любую поверхность Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске 2 мая начался снегопад и многие дачники задались вопросом — как он повлияет на будущий урожай. Для слишком торопливых у нас плохие новости. Новосибирский агроном назвала интересную примету, а также объяснила, что делать с огородом.

Снег в мае — редкость?

Снег в мае в Сибири — достаточно частое явление. Так, в прошлом году мощный снегопад накрыл город 1 мая. В 2020 году снег лег в Новосибирске 4 мая.



По данным синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, снег вместо ожидаемого дождя в мае — обычное дело. Сейчас проходит циклон, на высоте которого понизилась температура. В итоге осадки выпадают именно в виде снега.

В мае снегом мало кого удивишь Источник: NGS.RU

В течение дня из-за перепадов температуры снег может становиться дождем и наоборот.

Что точно уничтожит майский снег

Переживать из-за снегопада стоит только слишком торопливым дачникам — тем, кто успел в теплицу высадить томаты, перцы или баклажаны.

— Снег в мае — нормальное явление это для нас. И даже очень хорошо, что он пошел — чтобы люди не совались в теплицу раньше срока. Чтобы пугануло их так, чтобы раньше 20 мая в теплицу не лезли. А то уже поморозили рассаду некоторые. Пусть идет снег. Май холодный — год плодородный, — поделилась приметой Людмила Шубина. — Если в теплице уже есть посадки, то они померзнут.

Дополнительная влага только на пользу многим культурам. Не повредит она и плодовому саду, который только готовится, чтобы вот-вот проснуться.

Как спасти посадки

Если вы уже высадили рассаду в теплицу и она у вас достаточно теплая, то можно попробовать спасти опрометчиво высаженные растения. Для этого в помещение ставят несколько ведер с горячей водой на ночь. Также следует закрыть всё, даже самые маленькие щели.

— В теплицу в Сибири мы высаживаем культуры не раньше 15 мая, а лучше после 20 мая, потому что у нас могут быть достаточно серьезные перепады температур, — предупредила агроном.

Особо тревожные дачники могут укрыть на время нетканым материалом землянику садовую. Она не особо любит сильные похолодания.

— Морковь, чеснок, лук — трогать не нужно. Это всё холодостойкие культуры, им понижение температуры только на пользу, — отметила Людмила Шубина.

Важное про сад и огород

До того как распустятся почки и начнут активно расти листья, в плодовом саду нужно провести обрезку и подкормку всех культур.



В мае к хлопотам по выращиванию рассады добавляются и задачи по огороду — пора делать перекопку и сажать сразу несколько важных культур.

Согласно предварительному прогнозу на май 2024 года, первая декада месяца ожидается холоднее обычного на 1–2 градуса.



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