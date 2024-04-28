Сеем капусту, огурцы и арбузы: что посадить на рассаду и на огороде в мае — лучшие сорта

В мае нужно будет много чего сделать на огороде, в том числе и посадить картофель Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В мае к хлопотам по выращиванию рассады добавляются и задачи по огороду — пора делать перекопку и сажать сразу несколько важных культур. Разбираемся вместе с агрономом, что нужно посеять в последний месяц весны, а что пора садить в открытый грунт.



Мы подготовили видео, что именно нужно посеять и посадить в мае.

Важно соблюдать сроки посева и высадки Источник: Александра Бруня, Антон Дигаев / NGS.RU

Когда высаживать капусту и огурцы

В начале мая есть время посеять капусту на рассаду, если это не сделали в апреле. Растения в открытый грунт можно будет уже высаживать после 15 мая, так как краткосрочные заморозки до 0 градусов и ниже не страшны этой холодостойкой культуре.

— Можно сейчас сделать рассадничек в теплице, и потом подросшую капусту пересадить в отрытый грунт, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Огурцы для открытого грунта нужно посеять до 10 мая.

В неотапливаемую теплицу рассаду огурцов можно будет высаживать после 15 мая, в открытый грунт — в конце месяца, при условии, что будет сделана теплая грядка.

Когда сажать кабачки и тыквы

Кабачки и тыквы обычно выращивают сразу в открытом грунте — сеют на огороде в конце мая. Но если хочется получить урожай пораньше, то стоит заняться рассадой.

— Эти культуры очень привередливы в плане тепла. И тыкву, и кабачки лучше сеять в начале мая, чтобы потом в начале июня после угрозы возвратных заморозков высадить в открытый грунт, — объяснила агроном.



Угроза возвратных заморозков в Сибири и на Урале сохраняется вплоть до 10 июня.

Емкость для посева должна быть не менее 200 миллилитров. Кабачки и тыквы любят рыхлый и питательный грунт. При этом температура на всходах должна быть не менее +22 градусов.

Когда сажать арбузы и дыни

В Сибири и арбузы и дыни лучше всего выращивать через рассаду, так как теплый сезон намного короче, чем в южных регионах. Возраст рассады на момент высадки на постоянное место должен быть 30–35 дней. Посеять эти культуры нужно до 10 мая.

— Всходы будут только при температуре выше +25 градусов, так как это очень теплолюбивые культуры, — предупреждает Людмила Шубина. — Грунт должен быть рыхлым, и конечно, нужно добавить в почву песка. На два стакана грунта — один стакан песка.



Для посева арбузов и дынь в грунт придется добавить песок Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Можно попробовать вырастить такие сорта арбузов, как «Филиппок» или «Трофи», а дыни «Золушка» и «Нежная». Всеми любимые «Торпеды» и «Колхозницы» плохо соспевают в сибирском климате, но можно поэкспериментировать с выращиванием в теплице.



— Не нужно переливать рассаду. Как и в случае с томатами, допускается периодическое пересыхание почвы, — отметила агроном.

Чем обработать лук перед посадкой и чем его подкормить

В начале мая нужно не затягивать с высадкой лука. Севок перед посадкой лучше всего немного прогреть — так будет меньше стрелок. Для этого мешочек нужно повесить в теплом месте, но, конечно, не класть на раскаленную батарею.



— От грибных заболевания достаточно обработать марганцовокислым калием. Нужно замочить севок в однопроцентном растворе на 15 минут. Чешуя потемнеет, вся инфекция сверху будет убита, — отметила агроном.



Севок перед посадкой нужно перебрать Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Лук любит рыхлую удобренную почву. Нужно внести по два ведра перегноя или компоста на квадратный метр. И обязательно под перекопку по 30 грамм минеральных удобрений на квадратный метр. Температура почвы должна быть выше +5 градусов.



— Тогда лук будет крупный, красивый, здоровый, хороший. Чем раньше его посадим, тем лучше, — подчеркнула Людмила Шубина.

В начале мая нужно посадить и яровой чеснок.

Как сажать лук в открытый грунт

На следующий день после перекопки нужно разровнять грядку. Севок нужно перебрать, обработать и выбросить весь мягкий посевной материал.

— Луковички должны быть твердые и без пятен, — объяснила эксперт. — Грядку нужно делать такой ширины, чтобы с каждой стороны можно было спокойно дотягиваться до середины.

Расстояние между луковицами должно быть не менее 10–15 сантиметров, чтобы они хорошо и правильно развивались. Между рядами — примерно 20–25 сантиметров. Глубина заделки 3–5 сантиметров. Над луковицей должно быть минимум 2 сантиметра земли.

Когда сажать морковь и свеклу

Морковь после посева не нужно поливать. Весенней влаги в почве достаточно Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Морковь можно сеять на огороде с конца апреля до середины мая. Свеклу сеют в зависимости от того, насколько большие корнеплоды хочется получить. Идеальный срок — с 10 по 20 мая. Так свеклы будут среднего размера.



— Сейчас очень много запасов весенней влаги, и ее очень хорошо используют семена моркови. Эта культура холодостойкая, сеем, не боясь никаких похолоданий особых. Если кто-то боится, то нужно закрыть грядочку обычной полиэтиленовой пленкой, но не более, чем на десять дней, — предупредила Людмила Шубина.

Ранее мы объясняли, как правильно подготовить грядки под корнеплоды, как их правильно сеять и какие сорта выбрать.

Когда сажать картошку

Картофель можно сажать до 25 мая Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











С 15 по 25 мая — среднестатистические сроки высадки картошки в Западной Сибири. В более теплых регионах картофель садят в начале мая.



Те, кто хочет получить клубни пораньше, могут заранее прогреть почву, чтобы уже в первой декаде мая взяться за лопату. Для этого нужно накрыть землю темной пленкой.

В том, какие сорта стоит выбрать и как удобрить почву под картофель, мы разбирались ранее с агрономом.

Важное про сад и огород

Весной важно не только перекопать землю и внести удобрения, но и правильно обработать теплицу.



С каждым годом становится всё больше желающих отказаться от грядок и агрономических успехов. Можно и в продаже найти варианты, где участок будет засеян газоном и большая часть будет отведена под зону барбекю.



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