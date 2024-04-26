Никаких огородов: топ-7 дач для отдыха и посиделок с друзьями и шашлычком — крепкие домики стоимостью до миллиона

Многие горожане больше не готовы к дачам с грядками и предпочитают за городом только отдыхать Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Многие новосибирцы стремятся купить недвижимость за городом, чтобы иметь возможность почаще отдыхать от пыли и грязи. Но при этом всё больше желающих отказаться от грядок и агрономических успехов. Можно и в продаже найти варианты, где участок будет засеян газоном и большая часть будет отведена под зону барбекю.

НГС изучил сервисы объявлений и подобрал семь вариантов дач стоимостью до миллиона рублей, на которых не нужно будет стоять в интересной позе над растущими помидорами и огурцами.

Большой участок с соснами и кедром

На участке огород не вели Источник: cian.ru











В садовом товариществе «Ключи-4» в Барышевском сельсовете можно купить за один миллион рублей дачу для отдыха. На участке в девять соток нет огорода, зато есть большие красивые сосны, кедр.

Продавец объясняет, что построил баню с комнатой отдыха на мансардном этаже — она требует еще вложений, но уже выглядит достаточно основательно.

Из благ цивилизации — вода в летний период и электричество. На участке также есть навес под машину, парковочное место, гараж под садовую технику, беседка, летний душ. Вариант для тех, кто готов ездить за город только для отдыха, попариться и полежать.

Строение выглядит достаточно крепко Источник: cian.ru











Комната отдыха на втором этаже Источник: cian.ru











Всего 3 сотки и двухэтажный дом

Еще один вариант за миллион рублей для тех, кто не хочет оставить себе даже малейший шанс на большой огород. Участок всего три сотки продается в СНТ «Здоровье».

Река Иня, как утверждают продавцы, всего в пяти минутах ходьбы от дачи. На участке двухэтажный дом. На первом этаже — веранда, две комнаты, на втором этаже одна комната.

В распоряжении владельцев будет не только вот этот дом площадью 60 квадратных метров, но и баня Источник: cian.ru











Помимо дома, на трех сотках разместились летняя кухня, баня и туалет. Вода есть и питьевая, и поливочная. До участка можно добраться даже зимой.

Пара кустов с ягодой и газон

В ДНТ «Рябинка» на продажу выставили дачу с 2-этажным домиком. Участок в семь соток засажен газоном. Помимо дома, есть еще и баня с туалетом, место под машину.

Такая дача обойдется в 950 тысяч рублей Источник: n1.ru











— На участке высажены деревья и кустарники, а также есть место для организации барбекю и отдыха на свежем воздухе. Также на территории есть небольшой сарай для хранения садового инвентаря, — говорится в объявлении.



Вариант для тех, кто предпочитает жарку шашлыков, а не копание в огороде Источник: n1.ru











Трехэтажный дом с гаражом

В СНТ «Бурводовец» можно купить за 950 тысяч рублей дачу с 3-этажным домом. Площадь участка — пять соток, дома — 108 квадратных метров.

— Дом установлен на ленточном фундаменте, веранда на столбчатом. Дом в три этажа, первый этаж — гараж (кирпич), прихожая и кладовка (дерево). Второй этаж — три комнаты и веранда, комнаты — материал стен брус, веранда — неутепленный каркас. Третий этаж — комната и остекленный балкон, — объясняет продавец.

На втором и третьем этажах в комнатах нужна будет внутренняя отделка Источник: n1.ru











Река Иня будет в шаговой доступности. На участке проведена поливная и питьевая вода, есть электричество.

Участок 5 соток засеян газоном

В СНТ «Ивушка» в Ярковском сельсовете можно купить дачу за 950 тысяч рублей, где на участке залиты бетонные дорожки. Дом из бруса с мансардным этажом.

Участок пять соток засеян газоном. Посажены только плодовые деревья, малина, клубника, смородина, крыжовник, вишня.

Огорода на участке нет Источник: cian.ru











Дача располагается недалеко от Обского моря. Помимо дома, есть баня, хозяйственные постройки и зона барбекю. В подарок продавцы обещают оставить газонокосилку, два шезлонга и стол. Дачу, по их словам, продают из-за переезда в другой регион.

Дача с парковкой сразу под две машины

Любители посиделок с друзьями или отдыха большой семьей могут рассмотреть вариант с дачей в поселке «Ягодный» в СНТ «Энергостроитель». Стоит она 900 тысяч рублей, но владельцы готовы и поторговаться.

На участке в четыре сотки в 2000 году был построен двухэтажный дом.

Дом, по словам продавцов, построен в 2000 году Источник: n1.ru











На участке есть скважина, поливочная вода, электричество. Растут маньчжурский орех, вишня, крыжовник, груша. Парковка на две машины. Недалеко река Обь.

По участку сразу видно, что владельцы не гнались за агрономическими успехами Источник: n1.ru











Продавцы предупреждают, что материнский капитал и ипотека не подойдут для расчета.

Участок с качелями и бассейном

Самый бюджетный вариант в нашей подборке — это дача в СНТ «Звездочка» в Раздоленском сельсовете. Продавец заявляет, что на участке всё сделано для отдыха. С дачей он готов расстаться за 800 тысяч рублей.

Есть электричество, вода с весны до поздней осени.

На первом этаже дома пластиковые окна Источник: cian.ru











В 2023 году, по словам продавца, в доме поменяли проводку и крышу. На участке местами выложена плитка, есть качели и каркасный бассейн. Из посадок на четырех сотках только плодовые деревья, ягоды и цветы. Продавец готов поторговаться.

Из посадок на участке только плодовые деревья, ягоды и цветы Источник: cian.ru











Если у вас ограниченный бюджет, то можно посмотреть варианты дач до 700 тысяч рублей.

Ранее НГС узнал у экспертов, что сейчас происходит на рынке загородной недвижимости, где даже небольшой участок со старым домом теперь стоит от 600 тысяч рублей, какие районы области стоит рассмотреть и как не прогореть на покупке.

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