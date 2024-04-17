Дом-крыша и участок у Обского моря: топ-7 новосибирских дач стоимостью до 700 тысяч рублей — изучаем варианты

Дачи вокруг Новосибирска резко подскочили в цене за последние два года — даже небольшой участок со старым домом недалеко от города теперь стоит от 600 тысяч рублей. Мы решили посмотреть, что сейчас предлагают продавцы в самом Новосибирске и буквально в 15–20 минутах от него. Некоторые варианты смотрятся очень неплохо.
Мы расположили предложения от самых дорогих — начиная с 700 тысяч рублей. Но есть варианты и по 500 тысяч.
Дом из кирпича и пятиметровая ель
— Дом в живописном районе села Ярское, всего в 20 минутах езды от города в СНТ «Рябинка», — так описывает вариант продавец.
Он предлагает домик из кирпича площадью в 50 квадратных метров на участке в 5,7 соток за 700 тысяч рублей. Территория уже обнесена забором. Среди преимуществ продавец назвал пятиметровую ель, которая, по его мнению, добавляет участку еще больше уюта и гармонии с природой.
У дачи один собственник, что должно сделать покупку менее проблемной.
Землю обещают плодородную, не глинистую. На территории есть теплица, туалет, а также место для парковки автомобиля. Из благ цивилизации — электроэнергия и поливочная вода, подводимая три раза в день.
Деревянный домик и собственный бассейн
В Новолуговском сельсовете в СНТ «Мелиоратор» сейчас можно купить дачу площадью 12,25 сотки за 700 тысяч рублей. В распоряжении покупателя будет баня из бруса, летний домик и недостроенный кирпичный дом.
Из необычного — на участке есть металлический бассейн.
— В 15 минутах езды от города! Участки объединены в один большой. Прекрасное место: добраться можно как на общественном, так и железнодорожном транспорте (7 минут от станции «Учебный»), рядом строят Восточный объезд! Расположен участок в вековой роще, — уверяет продавец.
На участке растут дубы, сосны, березы, ранетки, смородина. Из удобств — скважина 25 метров с питьевой водой и электричество.
Всего 3,2 сотки, но недалеко от Обского моря
В черте города в районе ОбьГЭС можно приобрести дачу с домом в 40 квадратных метров, но на участке всего в 3,2 сотки. Продавец просит 700 тысяч рублей, но готов торговаться.
Дом двухэтажный — на первом этаже расположены комната, кухня, веранда, на втором — комната. На участке много посадок, а также есть две теплицы, хозблок и баня.
— Электричество в обществе круглый год. Вода поливочная с мая по сентябрь, можно сделать свою скважину. Въезд в общество через шлагбаум, — отметил продавец.
Владелец сможет гулять до Обского моря.
Крошечный дом, но ухоженный огород
В Кировском районе недалеко от улицы Петухова можно купить совсем небольшую дачу. За домик в 12 квадратных метров и участок в три сотки продавец просит 700 тысяч рублей, подчеркивая, что расположен объект в черте Новосибирска.
— На участке находится бытовка, летний душ и туалет, — перечислил продавец. — Также имеется каркас теплицы. Земля очень плодородная, растет все очень хорошо. Есть малина, крыжовник, жимолость, яблоня.
Зимой с УК можно договориться, чтобы чистили дорогу до участка.
Не дом, а сплошная крыша
В СНТ «Дубрава» в Барышевском сельсовете предлагают дачу с домом необычной формы за 650 тысяч рублей. Кажется, что это сплошная крыша. Дом из дерева двухэтажный — на первом этаже находится комната площадью 18 квадратных метров веранда в 10 квадратов, на втором этаже — комната в 12 квадратных метров.
— В доме установлен электрокотел для водяного отопления. Можно жить с мая по октябрь, — уверяет продавец. — Дача находится рядом с домом сторожа, есть место для парковок машин.
Зимнего проезда к участку нет. Поливочная вода в распоряжении дачников с мая по сентябрь, а электричество есть круглый год. Вы сможете добраться до дачи на электричке, доехав до станции «Дубрава» и пройдя пешком минут 20–25.
Дом с резным балкончиком
В СНТ «Звезда» в Толмачевском сельсовете можно купить необычный двухэтажный дом из бруса, обшитый вагонкой. Дача с участком земли в 7 соток обойдется в 600 тысяч, но продавец заявляет, что готов торговаться.
В доме есть электричество, а на участке плодовые посадки: крыжовник, слива, груша, виноград, жимолость, смородина и другие. Поливать огород можно будет из колонки.
Участок с щитовым домиком за полмиллиона
Самый дешевый вариант в нашей подборке — это участок с щитовым домиком за 500 тысяч рублей. Он располагается в Октябрьском районе недалеко от Плющихинского жилмассива. Размер участка — 4,7 сотки.
— Щитовой домик 12 квадратных метров на винтовых сваях, подведено электричество, подведена питьевая вода, туалет, хозблок для хранения инвентаря, — перечислил продавец.
На участке есть посадки смородины, малины, крыжовника и вишни. Есть и выход к реке Плющиха.
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