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Весна Семь кругов сада инструкция Как сажать клубнику весной: чем подкормить и обработать кусты от вредителей, чтобы получить сладкие ягоды

Как сажать клубнику весной: чем подкормить и обработать кусты от вредителей, чтобы получить сладкие ягоды

Весной нужно обязательно внести азот в почву

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Стоит всегда выбирать районированные сорта, чтобы заморозки не могли погубить все труды

Клубника, а если говорить правильно, земляника садовая — одна из самых любимых ягод у дачников. Она требует особого ухода, регулярных подкормок и защиты от вредителей. Весной очень важно сделать всё верно, чтобы летом получить крупные и сладкие ягоды. Разбираемся с агрономом во всех тонкостях посадки и выращивания клубники.

Чем обработать клубнику от вредителей весной

Опытные дачники с уже сформированными грядками должны не забывать, что вредители легко могут уничтожить даже самые крепкие растения, что тут говорить о свежих посадках и молодых кустах.

— Если замучил земляничный клещ, то очень эффективный метод борьбы с ним — это на несколько дней в жаркую погоду закрыть грядки полиэтиленовой пленкой. Там повышается температура до 50 градусов, которая не дает клещу развиваться, он погибает, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

В мае можно обработать грядки акарицидами, но только когда растения находятся в самой ранней фазе и едва начали отращивать листву. Так вы защитите свои растения и при этом не нанесете серьезного вреда химией.

А для того, чтобы земляничный клещ не заводился, нужно отрегулировать режим полива.

— Клещ развивается там, где очень часто поливают землянику, особенно поверх листвы. Высокая температура воздуха от +25 градусов и полив сверху обеспечат быстрое развитие вредителя, — предупреждает специалист. — Нужно не перебарщивать с водой. Так и ягода будет слаще.

Чем подкормить клубнику для хорошего урожая

Земляника любит хорошо удобренные почвы

Сейчас на рынке очень много препаратов, которые обещают богатый урожай, но не стоит перебарщивать с химией, если есть более безопасные способы.

Многие дачники просто вносят перегной под кусты и рыхлят землю. Но всё же талые воды из года в год делают свое дело: выносят азот из верхних слоев почвы.

— Весной нужно обязательно внести мочевину — это самое эффективное удобрение для земляники. Достаточно 30 г на кв. м. Можно и не рыхлить, так как сейчас достаточно влаги, — отметила Людмила Шубина.

Если вы боитесь перекормить кусты, то можно уменьшить дозировку до 15–20 г на кв. м. И обязательно нужно убрать с кустов старые листы.

Когда сажать клубнику весной

Чем раньше в мае вы высадите кусты, тем лучше. К этому времени снег уже сойдет, земля будет насыщена влагой.

— Здесь нужно смотреть на «спелость почвы». Как только почва становится рыхлой, без грязи, в нее можно воткнуть лопату, то тогда можно высаживать кусты. Нужно выбирать районированные сорта, устойчивые к холоду, — напомнила агроном.

По лунному календарю садовода самые благоприятные дни в мае для высадки клубники — 10, 11, 31-е. Нейтральные — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 20, 24-е. Не стоит заниматься огородом 6 мая.

Среди среднеспелых сортов стоит обратить внимание на «первоклассницу», «солнечную поляну», «даренку», «фестивальную», крупноплодные — «диамант» и «сладкоежка»

Как сажать клубнику весной

Главное — хорошо удобрить почву перед посадкой

Кусты клубники можно высаживать в два или один ряд. Расстояние между растениями в одном ряду — минимум 30 см. Если высаживать ближе, то урожай будет не такой богатый, как хотелось бы. Расстояние между рядами — минимум 70 см.

Землю перед посадкой нужно хорошо перекопать. В каждой лунке стакан перегноя смешать с чайной ложкой древесной золы и суперфосфата двойного.

— Так вы закладываете все необходимые вещества, которые понадобятся растениям для укоренения. Можно будет рассчитывать и на небольшой урожай в этом году, — отметила агроном.

Новые кусты нужно сажать ежегодно, так как срок жизни растений — 4 года, их нужно регулярно менять, чтобы получать достаточный урожай.

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Дача Сад Огород Клубника Земляника
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