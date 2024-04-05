Снег сойдет — не будет урожая? Как ранняя теплая весна в Сибири скажется на дачниках — клубнику и дом придется спасать

Любой дачник боится такой картины Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











В Новосибирске весна в этом году выдалась дождливой и теплой. Снега зимой выпало меньше, чем обычно, и таять он начал стремительно. В городе затопило дороги и тротуары, а вот на дачах местами уже оголились части огородов, особенно в более южных районах области. В ближайшие выходные столбик термометра поднимется до +16 градусов. Такое активное таяние снега несет несколько угроз будущему урожаю. Разбираемся, что делать при ранней весне, какие культуры придется спасать и почему грабли нужно будет взять в руки раньше срока.

«Такая ситуация для Сибири — скорее, норма, чем исключение»

Новосибирские синоптики сообщили, что в этом году было действительно меньше снега, чем обычно. Этой зимой часто в регион заходили южные циклоны, которые приносили с собой тепло. В итоге в феврале даже была гроза.

— Всё это приводило к уменьшению высоты снежного покрова, — объяснила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Такие годы у нас бывают, когда поменьше снега. Апрель ожидается около нормы, хоть и будет теплым. В конце месяца ожидаем дневные температуры по региону до +20 градусов.

При этом в течение месяца будут заходить и холодные фронты с температурой ночью до -10...-12 градусов. Их опасаться нужно только тем, кто держит огород в пределах города.

— Почва достаточно увлажнена и не так реагирует на волны холода, как сухая, — отметила специалист. — Поэтому дачникам вряд ли нужно чего-то опасаться.

К середине месяца можно ожидать, что в городе снег будет встречаться только редкими кучками, а за городом земля оголится уже в третьей декаде. Хотя на части огородов уже можно увидеть кусочки на самых солнечных участках.

— Такая ситуация для Сибири в апреле — это скорее норма, чем исключение. Один год был такой, что мы первого апреля уже начали продавать саженцы. То есть высохла почва и можно было яблони высаживать, — вспомнила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Очень важно, на какую землю осенью лег снег. Чеснок, например, несколько лет назад погиб у дачников, потому что был мороз, а снега еще не было.

Осенью прошлого года земля была еще теплой, когда начались осадки, поэтому влага поступила равномерно и вовремя. Даже если сейчас на грядке с чесноком образуется проплешина — не нужно закидывать ее снегом. Единственное, куда точно нужно набросать снега — это теплица.



— Обязательно нужно это сделать, пока он есть, чтобы талая вода промыла землю, влага напитала ее и подготовила к новому сезону, — посоветовала агроном.

Возвратные заморозки — самая большая беда для огородников

Страшнее быстро сошедшего снега — возвратные заморозки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Намного страшнее таких весенних перепадов и раннего схода снега — возвратные заморозки. Вот они действительно могут уничтожить огород невнимательного дачника, о них нужно помнить всегда. В Сибири и на Урале их угроза сохраняется вплоть до 10 июня.



— Конечно, у них интенсивность в -2...-3 градуса, но и этого уже бывает достаточно, чтобы серьезно навредить растениям. Предупреждения мы всегда даем, — отметила Наталья Кичанова. — Мы предварительно ждем теплый май в этом году, но всё может измениться.



Возвратные заморозки возникают из-за холодных фронтов, которые могут выходить к нам с Арктики.



— Происходит заток с Арктического побережья, с Ледовитого океана, и может быть даже мокрый снег из-за этого, — предупредила специалист. — Нужно понимать, что это достаточно сильные волны холода, раз даже в июне могут быть отрицательные температуры в приземном слое.



Агроном Людмила Шубина подчеркнула: если высаживать на огород в конце мая перцы, баклажаны, томаты, то их обязательно нужно укрывать нетканым материалом при заморозках. В теплице можно поставить ведра с горячей водой. Не страшны возвратные заморозки таким холодостойким культурам, как морковь, чеснок, лук, капуста.

Что всё-таки придется спасать

Весной дачники могут столкнуться с подтоплениями участков. Нужно постараться вовремя отводить воду Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











Новосибирские дачники в этом году из-за раннего схода снега могут остаться без очень важной культуры — земляники садовой. Или как ее чаще называют — клубники.

— Холод может навредить землянике без снега. Особенно, если это не районированные сорта или ремонтантные. Можно на грядки спанбонд набросить, полиэтиленовую пленку с небольшими дырочками для воздуха, — отметила Людмила Шубина. — И досками сверху придавить укрывной материал, чтобы его ветром не сорвало. А насчет других культур не стоит волноваться.

Намного важнее сейчас не допустить подтопления участка и дома. Нужно позаботиться об отводе воды, обязательно почистить крыши всех сооружений.

Ранний сход снега может таить в себе неочевидную угрозу для будущего урожая. Влага напитывает землю, а солнце начинает уже ощутимо прогревать ее. Перекопанные с осени грядки могут потрескаться.

— Через эти щели уходит весенняя драгоценная влага. Берем грабельки и гребем по трещинам. Этот агроприем называется закрытие весенней влаги. На полях самыми первыми запускают агрегаты с тяжелыми боронами, и они колесят по всем вспаханным полям, тоже закрывают воду. В распоряжении дачников — грабли. Если своевременно не заборонить почву, то 70% влаги уйдет вверх к солнышку, что скажется на урожае.

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