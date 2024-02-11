«Молния ударила в телевышку»: новосибирцы делятся в соцсетях видео февральской грозы

— Решила отснять на фоне телевышки, как быстро плывут облака. Уже собиралась отключать телефон. Хорошо, что этого не сделала. Давно хотела отснять что-то подобное. Первая молния ударила минут за пять до этого. В душе теплилась надежда, что молния ударит в телевышку. Просто оказалась в нужном месте, в нужное время, — объяснила Марина Алёшина.

