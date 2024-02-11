«Молния ударила в телевышку»: новосибирцы делятся в соцсетях видео февральской грозы

Жительница Новосибирска опубликовала у себя на странице во «ВКонтакте» видео, где молния бьет в телевышку — она утверждает, что сняла его во время оттепели и дождя вчера, 10 февраля.
Видео быстро разлетелось по соцсетям с заголовком: «Молния ударила в телевышку». Корреспондент НГС связалась с автором ролика. Она заявляет, что сняла молнию 10 февраля в 10:05 в Новосибирске.
— Решила отснять на фоне телевышки, как быстро плывут облака. Уже собиралась отключать телефон. Хорошо, что этого не сделала. Давно хотела отснять что-то подобное. Первая молния ударила минут за пять до этого. В душе теплилась надежда, что молния ударит в телевышку. Просто оказалась в нужном месте, в нужное время, — объяснила Марина Алёшина.
Пользователи соцсетей обвинили Марину в монтаже. Корреспондент НГС показала видео одному из специалистов по видеопроизводству. Он предположил, что видео может быть оригинальным и отметил, что для такого монтажа нужны определенные навыки и оборудование, а звук сразу после удара молнии раздался из-за близости съемки.
Гроза попала на видео не только Марины, но еще нескольких людей.
Так вспышку снял новосибирец Вячеслав, который выложил видео на YouTube. В оригинальности ролика также усомнились пользователи.
Вспышки попали на видео жительницы Багана в Новосибирской области.
— Баган. Новосибирская область. 10 января 2024 года в 20.57. Раскат грома, а после несколько раз осветилось небо. Музыка наложена на видео, — предупредила читательница НГС Ася.
В середине января в Кемеровской области был похожий случай: мало того, что была плюсовая температура с сильным ветром, так еще местные жители заметили молнию. Начальник отдела центра гидрометеорологической службы Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова объясняла, что такое явление при определенной погоде зимой возможно.
На Новосибирск вчера обрушилась аномальная погода — в городе растаял снег и побежали весенние ручьи, а затем похолодало и вода начала замерзать. Что происходит в городе, смотрите в онлайн-трансляции НГС.