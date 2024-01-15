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Тема дняВ Сибири разразилась январская молния
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В Сибири разразилась январская молния — видео с зимней грозой

Такое явление называют уже обычным для региона

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Причиной всей непогоды стал атмосферный фронт

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Накануне в Кемеровской области наблюдалась нестандартная для региона погода: мало того, что была плюсовая температура с сильным ветром, так еще местные жители заметили молнию. Почему такое произошло в понедельник, 15 января, NGS42.RU рассказала начальник отдела центра гидрометеорологической службы Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

— Метеостанции Кемеровской области не зафиксировали грозы в регионе, но при сложившейся погоде такие метеоявления вполне возможны. Для нашего региона зимние грозы уже не редкость. Вызвано такое явление прохождением активного атмосферного фронта, — рассказала Полуэктова.

Она уточнила, что днем температура воздуха повысилась до плюсовых отметок, местами до +6 градусов. Воздух при этом был влажный и теплый, выпадали осадки в виде мокрого снега и дождей. Сила ветра максимально достигала 23 м/с.

Несколько разрядов молнии удалось запечатлеть жителям Анжеро-Судженска. По словам горожан, она сопровождалась звуками грома.

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