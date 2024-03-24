Что посадить в теплице и на огороде: важный список и сроки посева с высадкой

Для теплицы многие овощи на рассаду сеют раньше Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В дачном деле планирование играет большую роль. От посева и времени высадки растений зависит будущий урожай, важно также правильно рассчитывать свои силы. Мы составили список культур, которые нужно высадить в теплице и огороде. Также объясняем, какие сроки у растений для высадки.

Сроки посева

Основные культуры, которые выращивает почти каждый дачник, делятся на две главные группы — для закрытого и открытого грунта. То есть растения для теплицы или огорода.

— Перцы, баклажаны, томаты, огурцы для теплиц мы сеем в среднем на три недели раньше, чем для открытого грунта. На огород у нас идут скороспелые сорта, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

В случае с капустой ситуация обратная. Сначала сеем на рассаду скороспелые сорта для огорода. Они пойдут у нас на салаты. А вот капуста на квашение и заготовки — это позднеспелые сорта. Их сеем позже скороспелых.

Источник: Юрий Орлов











Есть ряд культур, которые можно сеять сразу на огород. Среди самых популярных — это кабачки и тыквы. Но если хочется урожай пораньше, то стоит выращивать их через рассаду. Возраст должен быть 30–40-дневный, значит посев в начале мая.



Что посадить в теплице

Стоит посеять зелень между кустов, чтобы использовать все возможности теплицы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Перцы, баклажаны, томаты, огурцы в теплицу в Сибири и на Урале высаживают во второй декаде мая, в более теплых регионах это делают в первой декаде. Те, кто располагают отапливаемыми теплицами, могут открыть дачный сезон еще раньше — в конце апреля, в начале мая.

— В междурядье в теплице можно спокойно выращивать зелень — салат, укроп, петрушку, базилик. Посеять редис или лук-репку на зелень посадить, — отмечает агроном. — Если в широком плане смотрет, то все чаще в теплицах выращивают виноград, ежевику и, конечно, землянику.

Самое главное в теплице вовремя проводить обработки и вносить необходимые удобрения. Сейчас нужно внутрь накидать снега. Так земля после таяния будет более здоровой и влажной. Конечно, не стоит забывать о чистке крыши от снега.

— Теплица — это такой доходный дом, в котором можно много что интересного вырастить, и причем не один урожай, а несколько, — подчеркнула агроном.



Что посадить в огороде

Осталось не так долго ждать, чтобы увидеть такой пейзаж Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Главное правило при высадке рассады на огород — помнить про угрозу возвратных заморозков. На Урале и в Сибири температура по ночам может опускать до -3 градусов вплоть до 10 июня. Если высаживать перцы, баклажаны, томаты на огород раньше, то всегда надо помнить об укрывном материале. Он должен быть под рукой.

Для огурцов можно сделать теплую грядку из навоза. Тогда высадку можно проводить в конце мая. Капуста способна выдерживать короткие ночные похолодания и продолжит рост даже при температуре в +5, поэтому ее можно высаживать с середины мая.

Как только сошел снег и больше нет морозов, а землю можно копать, то пора браться за лопату. Нужно высадить лук. Для этой культуры очень важна низкая температура. Тогда луковка будет здоровой и крепкой. Срок высадки — примерно конец апреля, начало мая. Тогда же можно сеять морковь и редис, а спустя неделю свеклу.

— Помимо традиционных культур можно попробовать вырастить батат, арбузы, дыни, — предлагает Людмила Шубина. — Стоит вспомнить и про такие культуры, как сельдерей, репа, редька. Наши земли очень богатые, и выращивать можно все, что угодно.



Сроки посадки картофеля зависят от прогрева почвы. На глубине примерно 10 сантиметров она должна составлять около +7... +9 градусов. В Сибири это срок примерно с 15 мая, в более теплых регионах — начало месяца.



Интересное про сад и огород



Одно дело получить сеянцы, а другое вырастить здоровые и крепкие растения, которые дадут хороший урожай. И здесь у дачников часто возникают проблемы — то рассада падает, то слишком тонкая, то внезапно начинает желтеть.



В конце марта дачникам уже нужно закупиться семенами капусты. Эта холодостойкая культура одна из первых будет высажена на постоянное место.

