Сеем помидоры: когда сажать томаты и почему в Сибири лучше выбирать детерминантные сорта

— В теплицу в Сибири их высаживают после 15 мая. В более теплых регионах это делают и в начале мая, тогда и посев нужно производить в начале марта, — отмечает агроном. — Прищипывают растения в конце июля до середины августа, чтобы остановить рост.

Один томат формирует в среднем 5–6 кистей и дает около 6 килограммов плодов. Индетерминантные сорта, кроме подкормок, требуют пасынкования и контроля за подвязкой. Именно с таких растений можно получить рекордные плоды: весом по килограмму и больше.

— Крупноплодные сорта лучше сажать именно в теплицу — так они с большей вероятностью поспеют на кусте и дадут необходимый объем. Сорта для открытого грунта не могут похвастаться большими плодами, — отметила агроном.