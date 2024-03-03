Сеем помидоры: когда сажать томаты и почему в Сибири лучше выбирать детерминантные сорта

В марте дачникам предстоит посеять один из самых популярных овощей — томаты. Но важно правильно рассчитать срок и не сделать это слишком рано. Ошибиться можно и в выращивании уже взошедшей рассады. Объясняем, чем отличаются детерминантные и индетерминантные сорта, почему в Сибири лучше выбрать первые и как правильно поливать сеянцы, чтобы не потерять урожай.
Когда сеять помидоры на рассаду
Доставать семена томатов нужно уже в середине марта. Помидоры делят на две большие группы: с 15 по 25 марта сеют сорта для теплиц, с 25 марта по 10 апреля — растения для открытого грунта.
— Индетерминантные сорта с неограниченным ростом мы выращиваем в теплице, а детерминантные — в открытом грунте, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — На момент высадки возраст томатов не должен превышать 60 дней. Для них даже допускается меньший срок — 45–50 дней.
Специалист подчеркивает, что лучше пусть рассада томатов будет не доросшая, чем переросшая — высадка растений с цветами и тем более с плодами точно оставит дачника без части урожая.
По лунному календарю садовода лучшие дни для посева томатов в марте — 12, 13, 18, 19, 20, 21. Неблагоприятные дни — 8 и 9 марта.
Индетерминантные сорта — что такое и когда сеять
С 15 по 25 марта сеют индетерминантные сорта — это самый оптимальный срок. Но допустим посев и до начала апреля. В условиях Сибири такие томаты выращиваются только в теплицах. На Юге, конечно, возможно выращивание и в открытом грунте, если для этого есть необходимые условия.
Индетерминантные сорта — это томаты с непрерывным и неограниченным ростом. Растения могут легко достигать 2–2,5 м, если не прищипывать верхушку. Такие помидоры плодоносят весь сезон, но из-за этого требуют регулярных подкормок.
— В теплицу в Сибири их высаживают после 15 мая. В более теплых регионах это делают и в начале мая, тогда и посев нужно производить в начале марта, — отмечает агроном. — Прищипывают растения в конце июля до середины августа, чтобы остановить рост.
Один томат формирует в среднем 5–6 кистей и дает около 6 килограммов плодов. Индетерминантные сорта, кроме подкормок, требуют пасынкования и контроля за подвязкой. Именно с таких растений можно получить рекордные плоды: весом по килограмму и больше.
— Крупноплодные сорта лучше сажать именно в теплицу — так они с большей вероятностью поспеют на кусте и дадут необходимый объем. Сорта для открытого грунта не могут похвастаться большими плодами, — отметила агроном.
Себя зарекомендовали такие известные россиянам сорта, как «Бычье сердце», «Русский размер», «Тяжеловес Сибири», «Вельможа». Те, кто любит розовые помидоры, обязательно должны обратить внимание на «Де Барао», «Пинк парадайз», «Пинк мэджик». «Черный принц» и «Шоколадный» точно удивят соседей и близких черными плодами.
Детерминантные сорта — что такое и когда сеять
С 25 марта по 10 апреля сеют сорта, которые идут в открытый грунт — детерминантные. Их высаживают на постоянное место в зависимости от погоды, начиная с 25 мая. Томаты — достаточно холодостойкая культура, которая переносит кратковременное понижение температуры до +15 градусов.
Детерминантные сорта — это растения с ограниченным ростом. Кусты обычно достигают высоты в 45–60 сантиметров и дают урожай только один раз, поэтому не требуют пасынкования. С одного куста можно получить 2–3 килограмма плодов.
— Несколько кустиков можно высадить в теплицу — в углы, которые невозможно занять под более высокие культуры. Так вы используете все место с пользой, — подчеркнула Людмила Шубина. — Детерминантные сорта могут вызреть на корню даже в Сибири.
Дачники чаще всего выращивают такие сорта, как «Дубок», «Боец», «Аврора», «Крепыш», «Алсу», «Любаша», «Сибирский скороспелый», «Барнаульский консервный».
Как поливать рассаду томатов и нужно ли досвечивать
При выращивании рассады томатов нужно учесть два самых важных фактора: температурный режим и полив. Растения не любят чрезмерной жары. Как только сеянцы чуть окрепли, ночью им требуется +14...+16 градусов. Для этого горшочки можно ставить на самый прохладный подоконник и перекрывать или накрывать батареи. Днем допустима температура и в +22 градуса.
— Томаты даже можно подсушивать до фазы легкого завядания. Даже если рассада чуть поникла, то ничего страшного: после полива они сразу восстановятся. Томаты нельзя поливать в ночь, потому что они растут именно в это время, — предупредила Людмила Шубина.
В итоге можно получить слишком вытянутые и слабые растения, поэтому полив лучше отложить на раннее утро.
В марте и начале апреля стоит не забывать про досветку — так рассада будет меньше тянуться. Дополнительный свет нужно включать минимум на три часа утром и вечером, а в особо пасмурные дни не выключать лампу и в течение дня.
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