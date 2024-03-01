Сеем циннии, лобелии и анютины глазки: как получить рассаду пышных цветов и какие сорта выбрать

Лобелии с каждым годом становятся все популярнее. Можно разделить сорта на две группы: кустовые и ампельные. Вторые используют в кашпо.

— Если петунии уже поднадоели и хочется разнообразия, то стоит попробовать посеять лобелию, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Куст дает много мелких, ярких цветов в течение всего сезона.

Цветы начинают сеять с середины марта до конца месяца. Семена, как и у петуний, нельзя присыпать землей. Растения требуют на всходах достаточно высокую температуру в +22...+25 градусов. Всходы обычно появляются на 5–7 день.