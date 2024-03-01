Сеем циннии, лобелии и анютины глазки: как получить рассаду пышных цветов и какие сорта выбрать

Дача должна не только приносить пользу в виде овощей и ягод, но и радовать глаз, а в этом отлично помогут десятки самых разнообразных цветов. Многие из них неприхотливы, как бархатцы и циннии, а некоторые требуют больше внимания. Разбираемся, какие цветы посеять в марте и как это сделать.
В первый месяц весны нужно посеять целый ряд самых разных цветов: циннии, лобелии, виолы, астры. Нужно ориентироваться на указания на пакетике семян, потому что время посева может быть разным в зависимости от сорта.
По лунному календарю самые благоприятные дни для посева как однолетних, так и многолетних цветов — 16, 23, 24, 25, 27 марта. Лучше отложить в сторону семена 8 и 9 марта. Остальные дни нейтральные.
Когда сеять лобелию на рассаду
Лобелии с каждым годом становятся все популярнее. Можно разделить сорта на две группы: кустовые и ампельные. Вторые используют в кашпо.
— Если петунии уже поднадоели и хочется разнообразия, то стоит попробовать посеять лобелию, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Куст дает много мелких, ярких цветов в течение всего сезона.
Цветы начинают сеять с середины марта до конца месяца. Семена, как и у петуний, нельзя присыпать землей. Растения требуют на всходах достаточно высокую температуру в +22...+25 градусов. Всходы обычно появляются на 5–7 день.
Чаще всего можно встретить голубую лобелию, таких сортов, как, например, «Мисс Клибран», «Сапфир», «Император Вилли», «Голубой фонтан». Можно найти и белого цвета — «Белый дворец», «Белая Леди», «Регата «Вайт», а также розового — «Красный каскад», «Ривьера Лилак», «Регата Роуз».
Когда сажать циннию на рассаду
Циннии также неприхотливы, как и бархатцы. И сеют эти цветы примерно в одно время, слишком рано не стоит этого делать. Посев нужно начинать в конце марта — начале апреля.
— Циннии нужно сеять на глубину в 1 сантиметр, чтобы рассада была здоровой и крепкой. Растения очень сильно вытягиваются, поэтому потребуется досветка, — предупреждает Людмила Шубина.
Сеянцы появятся через 10–12 дней после посева.
Циннии прекрасно смотрятся в цветочных бордюрах и рабатках (прямоугольных цветниках), так как хорошо держат форму, не заваливаясь на бок. Они бывают кустовыми и травянистыми. Среди сортов стоит обратить внимание на «Оклахому», «Сочные тропики», «Барби», «Персидский ковер», «Изящную», «Карат», «Полосатые леденцы», «Великан».
Когда сеять виолу на рассаду
Виолы нужно сеять в самом начале марта, если вы не сделали это в феврале. Они бывают нескольких видов. Виола рогатая — многолетнее растение, которое хорошо зимует даже в Сибири, а виолу Витторка еще называют анютиными глазками. Цветок очень популярен у садоводов, а ампельные варианты прекрасно смотрятся в кашпо и могут стать достойными конкурентами петуниям.
— Можно в марте сеять, тогда цветение будет и в этом, и в следующем году. Виолу сеют поверхностно, как и другие мелкосемянные цветы. Очень важно, чтобы была правильная температура: на всходах должно быть выше +20 градусов, — объяснила Кристина Хрустова, блогер-цветовод, химик.
Растение зацветет примерно через 3–3,5 месяца. Можно попробовать посеять сорта «Флоренция», «Фламенко», «Эпоха барокко», «Карамель», «Бамбини», «Кан кан», «Шалун», «Шотландия».
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