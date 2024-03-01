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Семь кругов садаИнструкция

Сеем циннии, лобелии и анютины глазки: как получить рассаду пышных цветов и какие сорта выбрать

В марте нужно заняться не только рассадой овощей

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Циннии очень яркие цветы и сразу привлекают внимание

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Дача должна не только приносить пользу в виде овощей и ягод, но и радовать глаз, а в этом отлично помогут десятки самых разнообразных цветов. Многие из них неприхотливы, как бархатцы и циннии, а некоторые требуют больше внимания. Разбираемся, какие цветы посеять в марте и как это сделать.

В первый месяц весны нужно посеять целый ряд самых разных цветов: циннии, лобелии, виолы, астры. Нужно ориентироваться на указания на пакетике семян, потому что время посева может быть разным в зависимости от сорта.

По лунному календарю самые благоприятные дни для посева как однолетних, так и многолетних цветов — 16, 23, 24, 25, 27 марта. Лучше отложить в сторону семена 8 и 9 марта. Остальные дни нейтральные.

Когда сеять лобелию на рассаду

В основном дачники выращивают лобелию синего цвета

В основном дачники выращивают лобелию синего цвета

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Лобелии с каждым годом становятся все популярнее. Можно разделить сорта на две группы: кустовые и ампельные. Вторые используют в кашпо.

— Если петунии уже поднадоели и хочется разнообразия, то стоит попробовать посеять лобелию, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Куст дает много мелких, ярких цветов в течение всего сезона.

Цветы начинают сеять с середины марта до конца месяца. Семена, как и у петуний, нельзя присыпать землей. Растения требуют на всходах достаточно высокую температуру в +22...+25 градусов. Всходы обычно появляются на 5–7 день.

Чаще всего можно встретить голубую лобелию, таких сортов, как, например, «Мисс Клибран», «Сапфир», «Император Вилли», «Голубой фонтан». Можно найти и белого цвета — «Белый дворец», «Белая Леди», «Регата «Вайт», а также розового — «Красный каскад», «Ривьера Лилак», «Регата Роуз».

Когда сажать циннию на рассаду

Циннии можно найти почти любого цвета и формы

Циннии можно найти почти любого цвета и формы

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Циннии также неприхотливы, как и бархатцы. И сеют эти цветы примерно в одно время, слишком рано не стоит этого делать. Посев нужно начинать в конце марта — начале апреля.

— Циннии нужно сеять на глубину в 1 сантиметр, чтобы рассада была здоровой и крепкой. Растения очень сильно вытягиваются, поэтому потребуется досветка, — предупреждает Людмила Шубина.

Сеянцы появятся через 10–12 дней после посева.

Циннии прекрасно смотрятся в цветочных бордюрах и рабатках (прямоугольных цветниках), так как хорошо держат форму, не заваливаясь на бок. Они бывают кустовыми и травянистыми. Среди сортов стоит обратить внимание на «Оклахому», «Сочные тропики», «Барби», «Персидский ковер», «Изящную», «Карат», «Полосатые леденцы», «Великан».

Когда сеять виолу на рассаду

Виолу Витторка еще называют анютиными глазками

Виолу Витторка еще называют анютиными глазками

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Виолы нужно сеять в самом начале марта, если вы не сделали это в феврале. Они бывают нескольких видов. Виола рогатая — многолетнее растение, которое хорошо зимует даже в Сибири, а виолу Витторка еще называют анютиными глазками. Цветок очень популярен у садоводов, а ампельные варианты прекрасно смотрятся в кашпо и могут стать достойными конкурентами петуниям.

— Можно в марте сеять, тогда цветение будет и в этом, и в следующем году. Виолу сеют поверхностно, как и другие мелкосемянные цветы. Очень важно, чтобы была правильная температура: на всходах должно быть выше +20 градусов, — объяснила Кристина Хрустова, блогер-цветовод, химик.

Растение зацветет примерно через 3–3,5 месяца. Можно попробовать посеять сорта «Флоренция», «Фламенко», «Эпоха барокко», «Карамель», «Бамбини», «Кан кан», «Шалун», «Шотландия».

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