Торфяные таблетки и особый подоконник: как вырастить рассаду в квартире и не разориться

У дачников всегда не хватает в квартире места для растений, которые очень хочется посеять. Каждый год появляются какие-то интересные сорта, манят еще не освоенные культуры, поэтому каждый квадратный сантиметр жилой площади, а тем более на подоконнике — на вес золота. Растут и расходы: дорожает грунт, подкормки, удобрения, семена. Объясняем, как сэкономить место и сократить траты на выращивание рассады.
Торфяные таблетки для рассады — как пользоваться
Сейчас многие дачники используют торфяные таблетки из-за удобства. Так не придется возиться с приготовлением питательного и рыхлого грунта. Не нужно будет сразу иметь доломитовую муку, вермикулит, суперфосфат двойной и другие элементы.
— Использовать торфяные таблетки достаточно просто. Нужно их намочить и в углубление поместить необходимое семечко, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Но важно помнить, что торф кислый и подходит не для всех культур.
Если сеянцы в торфяной таблетке перестали расти, значит, кислотность не дает нормально развиваться корням. Нужно раскислить торф. Для этого достаточно применить кальциевую селитру. Раствор готовят по инструкции, указанной на упаковке.
Один из минусов торфяных таблеток в том, что они продаются в мешочках из нетканого материала, который очень долго разлагается. Он не дает корням слишком разрастись и держит форму. Мешочки нужно будет разрезать, а лучше полностью снять при пересадке, что достаточно хлопотно.
Придется и постоянно поддерживать влажность. Торфяные таблетки выкладывают на поддон с водой и регулярно подливают жидкость. В сухом субстрате ничего вырастить не получится.
Посев рассады «в улитку»
Еще один способ, который применяют дачники для экономии места и рассадного грунта — посев «в улитку». Если вы хотите получить много рассады, а места для этого мало, то стоит обратить внимание на этот способ.
Понадобятся кусок винила, питательный и рыхлый грунт и немного терпения. Длина винила такая, чтобы получить необходимое количество колец. Обычно это примерно один метр, а ширина 20–25 сантиметров.
Влажный грунт толщиной в 1–1,5 сантиметра высыпать на отрезанную полоску. Сразу же нужно выложить семена на необходимую глубину и расстояние и заглубить. Полоску аккуратно, не сильно туго закрутить рулетом. Получившуюся улитку нужно закрепить двумя резинками и поставить в высокую емкость. Улитку нужно регулярно поливать и следить за рассадой.
Что делать, чтобы рассада быстрее взошла
Рассада будет крепкой и дружно взойдет только при выполнении всех условий агротехники каждой из культур. Так, перцам и баклажанам нужно очень теплое место — от +24 градусов, чтобы сеянцы появились вовремя, а огурцы очень требовательны к влажности.
Для того чтобы ускорить рост рассады, можно изначально прорастить семена. Но так много сил придется тратить, только если вы опоздали со сроком посева.
— Досветка сразу после посева обязательна для целого ряда культур — от петуний до перцев, баклажанов, огурцов. Так сеянцы быстрее проклюнутся, — отметила Людмила Шубина. — Важно дать семенам всю необходимую влагу сразу. Поэтому сначала проливаем рассадный горшок водой, а затем слабым раствором марганцовокислого калия. Так мы даем нужную влагу и обеззараживаем грунт.
Важно не переборщить с подкормками. Сеянцы очень нежные и могут просто сгореть из-за избытка веществ. Все подкормки лучше отложить до пикировки.
Сейчас популярность набирают коврики для подогрева рассады. Их стоит использовать только если в доме очень холодно и подоконники ледяные. При этом обязательно строго следовать инструкции. Многие из ковриков не имеют термодатчика, а значит, земля может перегреться, так что лучше несколько раз подумать перед покупкой.
Как оборудовать подоконник
В квартире все подоконники для дачника представляют особую ценность, так как любому растению нужен свет и лучше всего естественный. Но обычно в период выращивания рассады за окном еще очень холодно.
Перепады температур на подоконнике очень опасны для нежных сеянцев. С окна идет холодный воздух, а снизу тепло от батареи. Подоконник в этом случае не подойдет для проращивания теплолюбивых культур — перцев, баклажанов, огурцов. Лучше поставить стол рядом с ним или заложить подоконник нетканым материалом, бумагой, чтобы не шел холод.
— У нас и семена в одном горшке могут взойти по-разному. С той части, где потеплее, сеянцы получаются крепкие и всходят раньше, а где холодно — задерживаются, — отмечает Людмила Шубина. — Прямые солнечные лучи, в свою очередь, могут сжечь сеянцы.
Пока растения только взошли, нужно сделать полутень, используя специальные отражатели.
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