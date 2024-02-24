Торфяные таблетки и особый подоконник: как вырастить рассаду в квартире и не разориться

Торфяные таблетки для рассады — как пользоваться

Сейчас многие дачники используют торфяные таблетки из-за удобства. Так не придется возиться с приготовлением питательного и рыхлого грунта. Не нужно будет сразу иметь доломитовую муку, вермикулит, суперфосфат двойной и другие элементы.

— Использовать торфяные таблетки достаточно просто. Нужно их намочить и в углубление поместить необходимое семечко, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Но важно помнить, что торф кислый и подходит не для всех культур.

Если сеянцы в торфяной таблетке перестали расти, значит, кислотность не дает нормально развиваться корням. Нужно раскислить торф. Для этого достаточно применить кальциевую селитру. Раствор готовят по инструкции, указанной на упаковке.