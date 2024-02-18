Время бархатцев: какие сорта выбрать и как правильно их посеять на рассаду

— Бархатцы можно сеять и сразу в открытый грунт. Они зацветают примерно через 1,5–2,5 месяца после посева в зависимости от сорта, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Это очень адаптивная культура с хорошо развитой корневой системой. По моим наблюдениям, она как феникс: может из пепла возрождаться. Смотришь: вроде такая чахлая рассада получилась, а раз — и крепкие цветы.

В марте по лунному календарю садовода самые благоприятные дни для посева бархатцев — 16, 23, 24, 25, 27-е. Нежелательные дни — 8 и 9 марта. В апреле смело можно сеять цветы 12, 13, 19, 21, 22, 23-го, но лучше отложить семена в сторону 5 и 8 апреля. В мае бархатцы стоит посеять 10, 11, 17, 18 или 19-го. Неблагоприятный день — 6 мая.