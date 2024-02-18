Время бархатцев: какие сорта выбрать и как правильно их посеять на рассаду

Бархатцы сможет вырастить даже самый неопытный дачник. Цветок неприхотлив и в посеве, и в уходе, но всё же стоит запомнить несколько важных нюансов в его выращивании. Разбираемся с агрономом, какие сорта выбрать и как получить крупные яркие цветы.
Когда сажать бархатцы на рассаду
Всё зависит от того, как быстро вы хотите увидеть цветение бархатцев. Если предпочитаете высаживать уже цветущие растения, то тогда можно посеять цветы во второй декаде марта. Смело можно заниматься посевом весь апрель и даже в начале мая.
— Бархатцы можно сеять и сразу в открытый грунт. Они зацветают примерно через 1,5–2,5 месяца после посева в зависимости от сорта, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Это очень адаптивная культура с хорошо развитой корневой системой. По моим наблюдениям, она как феникс: может из пепла возрождаться. Смотришь: вроде такая чахлая рассада получилась, а раз — и крепкие цветы.
В марте по лунному календарю садовода самые благоприятные дни для посева бархатцев — 16, 23, 24, 25, 27-е. Нежелательные дни — 8 и 9 марта. В апреле смело можно сеять цветы 12, 13, 19, 21, 22, 23-го, но лучше отложить семена в сторону 5 и 8 апреля. В мае бархатцы стоит посеять 10, 11, 17, 18 или 19-го. Неблагоприятный день — 6 мая.
Какие сорта бархатцев выбрать
Условно бархатцы можно разделить на три группы по размеру — низкие, средние и высокие. Чаще всего у цветов один из двух типов соцветия: гвоздикоцветные или хризантемовидные.
На пакетиках обычно указывают два вида — или прямостоячие, или отклоненные. Различие между ними простое: у прямостоячих есть один центральный прямой стебель, а у отклоненных его нет. Хотите более ровный цветочный бордюр? Выбирайте первые. Вторые можно использовать в цветочных островках. Бархатцы тонколистные не похожи на привычные яркие шарики — у них мелкие цветы, и дачники выбирают такие растения не так часто.
— Постоянно прищипывая отцветшие бутоны, мы заставляем растение еще больше куститься, — отметила агроном. — Так цветы будут радовать вас до поздней осени.
Среди низкорослых цветов стоит обратить внимание на «тигровый глаз», «антигуа», «оранжевое пламя», «мандарин». Среднерослые и высокорослые: «лимонный гигант», «голден флаффи», «блеск». Кстати, бархатцы бывают не только желтыми и оранжевыми, есть и сорта белого цвета — «эскимо», «белоснежка».
— Есть такие сорта бархатцев, которые очень дорого стоят, — это серия «бонанза», крупноцветные низкорослые цветы. В пакетиках по 5–10 зерен, но для эксперимента можно и попробовать, — рассказала Людмила Шубина.
Как сажать бархатцы
Сеять бархатцы не трудно: нужно взять рассадный горшок с дырочками, насыпать дренаж и питательный, рыхлый грунт.
— В земле нужно сделать бороздки глубиной в 0,5 сантиметра и пролить их слабым раствором марганцовокислого калия. Бархатцы не нужно глубоко сеять, — предупреждает агроном. — Расстояние между семенами — 1–2 сантиметра.
Семена закрыть землей, увлажнить аккуратно из пульверизатора и накрыть пищевой пленкой. Рассадный горшок нужно поставить в теплое и солнечное место и периодически проветривать. Всходы должны появиться на 4–5-й день.
Рассаду пикируют при появлении двух настоящих листов — то есть вместе с семядольными на растении должно быть четыре листика. Минимальный объем горшочка под каждый цветок — 200 миллилитров.
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