Как и когда сеять лук семенами на рассаду — видеоинструкция от новосибирского агронома

Новосибирский агроном объяснила, когда сеять лук «эксибишен» и другие сорта семенами на рассаду — лучше сделать это в феврале.
— Получить полноценный лук из семечка можно. Для этого нужно в феврале посеять его на рассаду, получить сеянцы из горшка, а потом лук распикировать, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
На видео выше мы показали, как именно нужно выполнять посев. Обязательно нужен высокий рассадный горшок — 10–15 сантиметров. На дно обязательно выложить дренаж, засыпать питательный грунт и сделать бороздки глубиной в 1–1,5 сантиметра. Семена раскладывают на расстоянии в 1 сантиметр, засыпают землей и накрывают пленкой. Через 5–6 дней появятся всходы.
Ранее мы объясняли, в каких случаях стоит проращивать семена, в чём их замачивать, каким культурам нужна стратификация и как получить крепкие сеянцы.