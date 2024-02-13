Как и когда сеять лук семенами на рассаду — видеоинструкция от новосибирского агронома

Новосибирский агроном объяснила, когда сеять лук «эксибишен» и другие сорта семенами на рассаду — лучше сделать это в феврале.



— Получить полноценный лук из семечка можно. Для этого нужно в феврале посеять его на рассаду, получить сеянцы из горшка, а потом лук распикировать, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

