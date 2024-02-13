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Семь кругов сада

Как и когда сеять лук семенами на рассаду — видеоинструкция от новосибирского агронома

Луку нужны прохлада и влага, чтобы прорасти

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Важно взять правильный рассадный горшок. Его высота должна быть 10–15 сантиметров

Видео: Антон Дигаев, Александра Бруня / NGS.RU

Новосибирский агроном объяснила, когда сеять лук «эксибишен» и другие сорта семенами на рассаду — лучше сделать это в феврале.

— Получить полноценный лук из семечка можно. Для этого нужно в феврале посеять его на рассаду, получить сеянцы из горшка, а потом лук распикировать, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

На видео выше мы показали, как именно нужно выполнять посев. Обязательно нужен высокий рассадный горшок — 10–15 сантиметров. На дно обязательно выложить дренаж, засыпать питательный грунт и сделать бороздки глубиной в 1–1,5 сантиметра. Семена раскладывают на расстоянии в 1 сантиметр, засыпают землей и накрывают пленкой. Через 5–6 дней появятся всходы.

Ранее мы объясняли, в каких случаях стоит проращивать семена, в чём их замачивать, каким культурам нужна стратификация и как получить крепкие сеянцы.

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