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Семь кругов садаИнструкция

Как замачивать и сеять семена на рассаду: правильно выбираем растворы и проводим стратификацию

Для получения крепких растений нужны тепло, вода и свет

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Нужно ли проращивать семена? Только если вы пропустили сроки!

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От правильного посева зависит будущее всего дачного сезона — именно поэтому многие дачники так переживают и стараются сделать всё правильно. Иногда такие старания только отнимают время, силы и даже наносят вред. Объясняем, в каких случаях стоит проращивать семена, в чем их замачивать, каким культурам нужна стратификация и как получить крепкие сеянцы.

Как замачивать семена

Ежегодно дачники спорят, нужно или нет замачивать семена. Всё зависит от количества вашего времени, качества семенного материала и того, не пропустили ли вы положенные сроки.

Если свободного времени много, качество семян оставляет желать лучшего или же вы хотите ускорить прорастание, потому что пропустили срок посева, то стоит семена замочить.

— Производители сейчас обрабатывают семена от болезней, а семечку достаточно влаги и тепла, чтобы прорасти самостоятельно в питательном грунте, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Точно нельзя замачивать перед посевом мелкосемянные культуры, такие как земляника, петунии, эустома.

Для замачивания лучше всего использовать два раствора: из марганцовокислого калия, а затем из древесной золы или удобрений. Так вы убьете возможные болезни в посадочном материале и сделаете его крепче.

В 1-процентный раствор марганцовокислого калия опустите семена примерно на 15–20 минут. После этого промойте и высушите. Потом опустите их в заранее приготовленный второй раствор.

На 1 литр воды потребуется столовая ложка древесины или специальных удобрений по инструкции. Настаиваться такой раствор должен сутки. В нем семена нужно держать час, затем высушить без промывания и посеять.

— Можно упростить себе жизнь и пролить слабым раствором марганцовокислого калия грунт перед посадкой. А для того, чтобы не использовать дополнительные подкормки, его нужно сделать изначально питательным, — подчеркнула агроном.

Проращивать семена стоит, только если вы пропустили сроки посева. Так вы сможете выиграть дополнительные три-четыре дня, а то и все семь. Но здоровое семя при правильной агротехнике под воздействием тепла и воды сможет прорасти и без дополнительной помощи.

Как сеют семена на рассаду

Главные помощники дачника — вода, марганец и тепло

Главные помощники дачника — вода, марганец и тепло

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Все мелкосемянные культуры заделывать землей нельзя, иначе они просто не смогут прорасти. Овощные культуры нужно заделывать на глубину не менее 1 сантиметра, а лучше на 1,5 сантиметра. Поверхностный посев даст большой объем брака в рассаде.

— Часто дачники могут столкнуться с тем, что у сеянца остается шапочка — это происходит из-за недостаточной глубины посева, — предупреждает Людмила Шубина. — Такие растения остается только отбраковать.

Грунт должен быть рыхлым и питательным — его идеальную формулу мы раскрывали ранее. И помните, что семена не прорастут без влаги.

— Лучше всего пролить грунт перед посевом и потом только изредка опрыскивать растения. Так вы не повредите нежные сеянцы, — советует агроном. — Обязательно нужно накрывать рассадный горшок пленкой, чтобы создать парник и периодически его проветривать.

Как температура влияет на прорастание семян

Меньше всего требований к температурному режиму у зелени и зеленого лука

Меньше всего требований к температурному режиму у зелени и зеленого лука

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Один из важнейших показателей — это температура на всходах. Для части культур она является критичной: например, при показателях ниже +24 градусов не взойдут перцы, баклажаны, эустомы.

Томаты требуют показателей +20... +22 градуса. Огурцам и капусте необходимо минимум +22 градуса.

Наименее прихотлива в этом плане зелень, а также лук, посеянный семенами. Как подчеркнула агроном, он может взойти и при +15 градусах и даже требует более прохладного места, чем другие культуры. Именно поэтому его можно смело ставить на подоконник.

Нужна ли стратификация семенам

Можно упростить себе жизнь и пролить грунт слабым раствором марганцовокислого калия

Можно упростить себе жизнь и пролить грунт слабым раствором марганцовокислого калия

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Стратификация семян для прорастания нужна в основном только цветочным культурам. Если говорить простым языком, то нужно поместить семена или луковицы в холодильник, чтобы имитировать зиму. Тогда при воздействии тепла семена начнут активно расти.

В природе под снегом весны ждут многие цветы: тюльпаны, лаванда, петунии, клематисы, дельфиниумы, флоксы. Как объяснила Кристина Хрустова, блогер-цветовод, химик, при таянии снега семена начинают набухать в почве именно от талых вод. Поэтому многие дачники семена таких цветов сеют на снеговую подушку, если не хотят заморачиваться со стратификацией.

На грунт нужно выложить чистый слой снега высотой в 1 сантиметр и посеять семена сверху. Так при таянии растения пройдут приближенный к природному процесс.

— Можно, например, отправить влажные семена в пакетике в холодильник на 12 часов, при этом обязательно проветривать их, — советует специалист. — Затем на 12 часов семена оставляют в тепле. Так сделать нужно несколько раз до прорастания.

Температура в холодильнике не должна опускаться ниже 0 градусов. Чаще всего на упаковках семян указано, требуется ли им стратификация.

Как получить крепкие сеянцы

Без достаточного количества света рассада будет слабой

Без достаточного количества света рассада будет слабой

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Все усилия будут напрасны, если рассаде не хватит света — она начнет вытягиваться, станет хрупкой, нездоровой.

— Наиболее требовательны к досветке мелкосемянные культуры, а также томаты с огурцами, — подчеркнула Людмила Шубина. — Томатам нужно около 15 часов света в день, а баклажанам и перцам — 12–14 часов.

Без досветки крепких растений не получить, поэтому в последние годы стало так много разных вариантов фитоламп. Как их выбрать и как правильно использовать, мы ранее разобрались вместе с экспертами.

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