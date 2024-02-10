Как замачивать и сеять семена на рассаду: правильно выбираем растворы и проводим стратификацию

Для замачивания лучше всего использовать два раствора: из марганцовокислого калия, а затем из древесной золы или удобрений. Так вы убьете возможные болезни в посадочном материале и сделаете его крепче.

В 1-процентный раствор марганцовокислого калия опустите семена примерно на 15–20 минут. После этого промойте и высушите. Потом опустите их в заранее приготовленный второй раствор.

На 1 литр воды потребуется столовая ложка древесины или специальных удобрений по инструкции. Настаиваться такой раствор должен сутки. В нем семена нужно держать час, затем высушить без промывания и посеять.