Как посеять эустому, чтобы она точно взошла — видеоинструкция

Новосибирский агроном объяснила, как правильно сеять один из самых модных и популярных цветов — эустому.
— Очень мелкосемянная культура, очень дорогостоящая культура. Ее фасуют буквально по пять зерен в маленькую колбочку, и когда ты сеешь, у тебя даже руки трясутся, потому что боишься потерять эту золотую песчинку, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Она объяснила, как именно сеять цветы. В рассадный горшок с дырками нужно высыпать дренаж и сверху влажный питательный грунт. Семена выложить поверхностно, слегка опрыскать, закрыть пленкой и поставить в светлое теплое место.
Как именно производить посев, вы можете посмотреть на ролике выше.
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