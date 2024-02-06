Как посеять эустому, чтобы она точно взошла — видеоинструкция

Новосибирский агроном объяснила, как правильно сеять один из самых модных и популярных цветов — эустому.

— Очень мелкосемянная культура, очень дорогостоящая культура. Ее фасуют буквально по пять зерен в маленькую колбочку, и когда ты сеешь, у тебя даже руки трясутся, потому что боишься потерять эту золотую песчинку, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

