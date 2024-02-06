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Семь кругов сада

Как посеять эустому, чтобы она точно взошла — видеоинструкция

Если соблюдать все правила, то цветы точно будут

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Самое главное в посеве — не засыпать семена землей

Видео: Антон Дигаев, Александра Бруня

Новосибирский агроном объяснила, как правильно сеять один из самых модных и популярных цветов — эустому.

— Очень мелкосемянная культура, очень дорогостоящая культура. Ее фасуют буквально по пять зерен в маленькую колбочку, и когда ты сеешь, у тебя даже руки трясутся, потому что боишься потерять эту золотую песчинку, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Она объяснила, как именно сеять цветы. В рассадный горшок с дырками нужно высыпать дренаж и сверху влажный питательный грунт. Семена выложить поверхностно, слегка опрыскать, закрыть пленкой и поставить в светлое теплое место.

Как именно производить посев, вы можете посмотреть на ролике выше.

Объясняем, какие культуры и цветы нужно обязательно сеять в феврале и в какие дни.

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