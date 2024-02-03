Время перцев, баклажанов и петуний: что нужно обязательно посеять в феврале, чтобы не остаться без урожая и цветов

В феврале у дачников начинается масштабная посевная кампания. До томатов, конечно, еще далеко, но в календаре появляются такие важные овощи, как перцы и баклажаны. Объясняем, какие культуры и цветы нужно обязательно сеять в феврале и в какие дни.
Мы подготовили видео, чтобы было проще запомнить самое главное.
Что сажать в феврале
В первую очередь в начале февраля нужно досеять землянику, а также эустомы. До конца месяца можно заниматься петуниями.
— Все ампельные сорта, которые дают пышное цветение, мы сеем в начале февраля. Кустовые и махровые петунии можно сеять с середины месяца, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
С середины февраля начинается посев перцев, баклажанов, сельдерея, лука-порея, а также таких цветов, как лобелия, цинерария и сальвия.
Лунный календарь рассады на февраль предупреждает о двух неблагоприятных днях — 9-м и 10-м. Самые благоприятные дни для посева любых культур — 15 и 20 февраля. Остальные дни распределяются между разными видами.
Когда сажать перцы и баклажаны
С момента посева семечка и до момента высадки рассады перцев и баклажанов должно пройти не более 75 дней. У некоторых скороспелых сортов этот срок еще короче — до 65 дней.
— Если превысить оптимальный срок, то вы потеряете часть урожая. Нельзя высаживать перцы уже с маленькими плодами — растение не будет в итоге плодоносить в полном объеме, — объяснила агроном.
Позднеспелые сорта перцев и баклажанов, которые будут высажены в теплицу, сеют с 20 февраля. В открытом же грунте выращивают скороспелые культуры — их сеют с 1 по 15 марта.
Баклажаны и перцы по лунному календарю лучше всего посеять 12, 13, 14, 20, 21, 22 февраля и 12, 13, 18 марта.
Как сеять сельдерей и лук-порей
В феврале сеют самый разный сельдерей: листовой, черешковый, корневой.
— Его не засеивают в почву. Он рассевается поверхностно, и мы получаем хорошие всходы на 7-й день, — отметила агроном. — Рассадный горшок обязательно нужно накрыть пленкой.
Всё более популярным становится лук-порей. Его тоже сеют в феврале, но семена нужно заделывать в землю примерно на 0,5 сантиметра.
Лучшие дни для посева сельдерея в феврале по лунному календарю — 12, 13, 14, 20, 21-е. Для посева лука-порея — 3, 4, 7, 8, 15, 20, 21, 26-е.
Когда сажать петунии
Петунии выращивают через рассаду, чтобы как можно дольше продлить цветение. Сеют их в течение февраля, а некоторые откладывают на начало марта.
— Петунии — мелкосемянная культура, поэтому заделывать в почву семена не нужно, — предупреждает Людмила Шубина. — Цветок очень капризный в проращивании, но будет радовать цветами до осени.
Более подробно технику посева петуний мы разбирали накануне. В феврале также стоит посеять лобелию, цинерарию и сальвию.
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