Время сеять эустому: как вырастить самый модный цветок — простая инструкция

В будущем вы сможете собрать семена с цветка, но при посадке он «расщепится», то есть вы не получите такой же цветок.

— При посеве самособранных семян расщепление родительских сортопризнаков неминуемо и имеет непредсказуемый характер. Есть данные, что если собрать семена один раз, то всё же можно получить красивые цветы в следующем году, — отметила Кристина Хрустова, блогер-цветовод, химик. — Унаследование родительских признаков будет примерно 80% .