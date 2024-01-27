Время сеять эустому: как вырастить самый модный цветок — простая инструкция

Эустома остается одним из самых модных цветков. Капризное растение очень красиво, и многие хотят иметь его в своем саду, но трудности проращивания и дороговизна семян отталкивают дачников. Разбираемся вместе со специалистами, как точно получить рассаду, когда лучше посеять цветы и на каких сортах остановить свое внимание.
Когда сеять эустому
Этот цветок выращивают через рассаду, и для его роста до цветения нужно много времени, поэтому успеть посеять семена нужно до середины февраля.
По лунному календарю садовода делать это не стоит 27 января, а в феврале 9 и 10 февраля. Самые благоприятные дни — 30 января и 1, 17, 18, 19, 26, 28 февраля.
— Эустома не теряет свои позиции и остается очень востребованной. При этом всходит растение долго, а цветы вы сможете увидеть только к началу июля, — предупреждает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Какие сорта выбрать
Эустома пришла к нам из Америки, где ее еще называют «техасским колокольчиком». В природе цветок — синего цвета самых разных оттенков, а вот другие цвета — результат селекции. На пакетике семян будет обязательно стоять F1. Это значит, что растение — гибрид первого поколения.
В будущем вы сможете собрать семена с цветка, но при посадке он «расщепится», то есть вы не получите такой же цветок.
— При посеве самособранных семян расщепление родительских сортопризнаков неминуемо и имеет непредсказуемый характер. Есть данные, что если собрать семена один раз, то всё же можно получить красивые цветы в следующем году, — отметила Кристина Хрустова, блогер-цветовод, химик. — Унаследование родительских признаков будет примерно
Из-за большой востребованности и особенностей выведения семена эустомы подорожали в среднем на
Среди самых популярных цветов эустомы — белый, бело-синий, розовый. Ярко-розовые, с бордовым отливом цветы тоже можно найти, но такие гибриды — большая редкость.
Для тех, кто выращивает цветы впервые, стоит обратить внимание на такие сорта, как «Эхо», «Розита», «Айвори», «Сапфир», «Флорида», «Пинк» или «Дип Роуз».
В природе у эустомы мощная корневая масса, которая позволяет растению достигать высоты 60–80 сантиметров. Но с помощью селекции были выведены низкорослые сорта.: например, «Сапфир» и «Сюита» вырастают всего на 25 сантиметров. Высокорослые сорта, такие как «Арена», «Пикколо», способны вырасти до 100 сантиметров.
Как сеять эустому семенами
Семена эустомы очень мелкие, поэтому нужно быть аккуратными при посеве. В рассадном горшке нужно выложить дренаж, например, керамзит, и высыпать питательный грунт. Обратите внимание, что цветок не любит кислые почвы.
Есть несколько способов посева. Первый — сделать неглубокие, около
Главное помнить, что сверху семена засыпать землей нельзя. Если это сделать, то смело выкидывайте рассадный горшок.
— Важно аккуратно полить семена, лучше сделать это пипеткой, — подчеркнула Людмила Шубина. — После этого горшок нужно закрыть пленкой и периодически увлажнять и проветривать.
Температура на всходах не должна превышать
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