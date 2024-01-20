Достаем семена: что нужно обязательно посеять на рассаду в январе — календарь для дачников

— Сеянцы зацветут, но собрать с них получится всего по несколько ягод. В первый год кусты укореняются, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Новые кусты нужно высаживать каждый год, чтобы стабильно получать урожай.

По лунному календарю благоприятные дни в январе для посева земляники — 20, 21, 22, 23, 30-е. Неблагоприятные — 27 января.

В конце января нужно посеять и корневой сельдерей. Только с помощью рассады можно в итоге получить крепкую, хорошую головку. Корневой сельдерей — мелкосемянная культура, которая при посеве не требует заделки землей. То есть семена, которые нельзя засыпать сверху. Первые всходы должны появиться на 10–12-й день.