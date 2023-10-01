Делаем стейки, квасим и маринуем — секреты правильного приготовления капусты от читателей НГС и эксперта

В начале октября дачники начинают убирать поздние сорта капусты. Эта холодостойкая культура способная выдерживать заморозки до –5 градусов, поэтому уходит с огорода последней. Встает вопрос: что же делать с богатым урожаем. Мы разобрались во всех нюансах ее приготовления с фуд-блогером и приводим несколько очень вкусных и простых рецептов. Можно сделать даже стейки!
Все нюансы приготовления капусты объяснил популярный фуд-блогер Андрей Рысев.
Как готовить капусту
У капусты достаточно нейтральный вкус, который легко усилить специями и добавлениями других ингредиентов.
— Капусту испортить очень сложно, но нужно учесть, что долго жарить ее не стоит — это испортит ее вкус. А вот тушить долго капусту можно. Если капуста у вас сухая, нужно добавить немного воды либо какой-то жидкости: например, бульон, — посоветовал фуд-блогер Андрей Рысев.
Если вы выбираете кочан для голубцов, то стоит остановиться на нежных зеленых листьях — белые сорта более грубые и ломкие.
Стейк из капусты
Вам потребуется: 1,5 кг капусты, 2–3 зубчика чеснока, 30 г масла сливочного, 15 г оливкового масла, 1/2 чайной ложки паприки, соль и перец по вкусу.
Небольшой кочан капусты нужно нарезать кусочками толщиной около 1–1,5 см. Выложите капусту на противень, сверху смажьте сливочным и оливковым маслом. Добавьте соль, паприку, перец чёрный и по желанию мелконарезанный чеснок.
Нужно готовить стейки в духовке около 40 минут при температуре 180 градусов.
Капуста по-корейски
Вам потребуется: 1 кг капусты, 1 головка чеснока, 200 г моркови, 1,5 столовой ложки соли, 1 столовая ложка сахара, 2 столовые ложки 9% уксуса, 40 мл горячего растительного масла, по 1 чайной ложке куркумы, паприки, кориандра и черного перца, по 1/3 чайной ложки зиры и тмина.
Нарежьте капусту крупными кусочками. Посолите, немного надавите руками и оставьте на 30 минут. За это время капуста должна дать сок. Нужно попробовать капусту на соль, по желанию добавить ещё немного соли. Если на ваш вкус соли много, просто промойте капусту.
Переложите капусту в сухую миску. Добавьте морковь, нарезанную соломкой, сахар и уксус. Перемешайте. В центр миски выложите специи: кориандр, паприку, куркуму, перец чили, зиру, тмин и чеснок, выдавленный через пресс.
Масло нужно разогреть до лёгкого дымка и аккуратно вылить раскалённое масло на специи, чтобы их заварить. Хорошенько перемешайте, накройте плёнкой и уберите на 2 часа в холодильник.
Квашеная капуста
Андрей Рысев предупреждает, что не стоит использовать ранние сорта капусты и сорта с мягкими, тонкими листьями. Подойдут сорта более поздние и с толстыми листьями в кочане.
— Когда вы квасите капусту, вся капуста должна быть покрыта влагой. Это сделает капусту более хрустящей и вкусной. Та капуста, которая будет не покрыта влагой, станет мягкой, — предупредил Андрей Рысев. — Нужно делать проколы 2–3 раза в день по всей длине квашения капусты ножом или острым предметом для того, чтобы выпустить углекислый газ. Если вы этого не сделаете, то капуста будет горчить в готовом виде.
Читательница НГС Ольга поделилась самый простым рецептом. Она не советует добавлять травы — специи, утверждает она, могут сделать капусту слишком мягкой и перебить аромат.
Вам потребуется на каждые 2 кг капусты по 2 средних моркови, 2 столовых ложки соли, одна столовая ложка сахара, один литр воды.
Нужно нашинковать капусту и морковь. В подогретую воду добавьте сахар, соль и остудите. Залейте капусту раствором и перемешайте. Емкость накройте крышкой и придавите. Три дня нужно перемешивать капусту, на четвертые сутки квашеная капуста будет готова.
Маринованная капуста
Еще один рецепт читательницы Ольги, но уже острой капусты.
Вам потребуется: 2 кг капусты, 200 г моркови, 1 л воды, 2 столовых ложки соли, 200 г сахара, 100 мл уксуса 9%, перец черный горошком и лавровый лист по вкусу.
Нужно нашинковать капусту и морковь, перемешать и уложить в эмалированную или стеклянную емкость. Воду вскипятите, добавьте перец, лавровый лист, соль и сахар. Смесь нужно кипятить в течение 10 минут, затем снять с огня и добавить уксус. Капусту и морковь сразу заливают горячим маринадом. Остывшую смесь поставьте в холодильник на 8–10 часов, потом разложите в простерилизованные банки и закатайте.
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