Делаем стейки, квасим и маринуем — секреты правильного приготовления капусты от читателей НГС и эксперта

Вам потребуется: 1 кг капусты, 1 головка чеснока, 200 г моркови, 1,5 столовой ложки соли, 1 столовая ложка сахара, 2 столовые ложки 9% уксуса, 40 мл горячего растительного масла, по 1 чайной ложке куркумы, паприки, кориандра и черного перца, по 1/3 чайной ложки зиры и тмина.



Нарежьте капусту крупными кусочками. Посолите, немного надавите руками и оставьте на 30 минут. За это время капуста должна дать сок. Нужно попробовать капусту на соль, по желанию добавить ещё немного соли. Если на ваш вкус соли много, просто промойте капусту.