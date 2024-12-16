Избивали и отрезали волосы: Екатерина Мизулина заинтересовалась потасовкой подростков в Новосибирске

Глава «Лиги безопасного интернета» заинтересовалась конфликтом с участием подростков в центре Новосибирска. О потасовке Екатерина Мизулина рассказала в своем телеграм-канале со ссылкой на подписчика.
— Пишут, что в Новосибирске группа подростков-«оффников» вывела «нефоров» из торгового центра и начала избивать, попутно отрезая волосы. Причины конфликта неизвестны. Направили инфо в правоохранительные органы, — заявила Екатерина Мизулина.
Руководитель «Лиги безопасного интернета» также опубликовала сообщение подписчика. В нем сказано, что инцидент произошел 15 декабря. Толпа людей в масках якобы выводила парней из ТРЦ, расположенного в центре Новосибирска.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области за комментарием.
15 декабря в Новосибирске заявили об избиении мужчины вблизи многоэтажного дома. В полицию сообщений о происшествии не поступало.