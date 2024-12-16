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Происшествия Избивали и отрезали волосы: Екатерина Мизулина заинтересовалась потасовкой подростков в Новосибирске

Избивали и отрезали волосы: Екатерина Мизулина заинтересовалась потасовкой подростков в Новосибирске

Конфликт якобы произошел 15 декабря

281
3 комментария

Конфликт якобы произошел 15 декабря

Источник:

Глава «Лиги безопасного интернета» заинтересовалась конфликтом с участием подростков в центре Новосибирска. О потасовке Екатерина Мизулина рассказала в своем телеграм-канале со ссылкой на подписчика.

— Пишут, что в Новосибирске группа подростков-«оффников» вывела «нефоров» из торгового центра и начала избивать, попутно отрезая волосы. Причины конфликта неизвестны. Направили инфо в правоохранительные органы, — заявила Екатерина Мизулина.

Руководитель «Лиги безопасного интернета» также опубликовала сообщение подписчика. В нем сказано, что инцидент произошел 15 декабря. Толпа людей в масках якобы выводила парней из ТРЦ, расположенного в центре Новосибирска.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области за комментарием.

15 декабря в Новосибирске заявили об избиении мужчины вблизи многоэтажного дома. В полицию сообщений о происшествии не поступало.

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Екатерина Мизулина Новосибирск Избили
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Комментарии
3
Гость
8 минут
"группа подростков-«оффников» вывела «нефоров»" Олигофрения она такая - ничего не понятно что больной пытается сказать.
Гость
3 минуты
🔸 Армия России продолжает крушить врага и наступать по всему фронту, приближая Победу над поrаной НАТО-Украиной и всем коллективным Западом, хороших перспектив у которых осталось 0,00%! 👍🤣 -- 🔥 Благодаря героическому труду наших военных, враг ЕЖЕДНЕВНО теряет около 30 км2. территорий, под 2 тысяч боевиков и свыше 50 ед. боевой техники! 👍🐷💀
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