Избивали и отрезали волосы: Екатерина Мизулина заинтересовалась потасовкой подростков в Новосибирске

Конфликт якобы произошел 15 декабря Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU, Екатерина Мизулина, телеграм











Глава «Лиги безопасного интернета» заинтересовалась конфликтом с участием подростков в центре Новосибирска. О потасовке Екатерина Мизулина рассказала в своем телеграм-канале со ссылкой на подписчика.

— Пишут, что в Новосибирске группа подростков-«оффников» вывела «нефоров» из торгового центра и начала избивать, попутно отрезая волосы. Причины конфликта неизвестны. Направили инфо в правоохранительные органы, — заявила Екатерина Мизулина.

Руководитель «Лиги безопасного интернета» также опубликовала сообщение подписчика. В нем сказано, что инцидент произошел 15 декабря. Толпа людей в масках якобы выводила парней из ТРЦ, расположенного в центре Новосибирска.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области за комментарием.