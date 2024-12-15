«Неоклассический дизайн»: в Новосибирске у сквера «Тимирязевский» продают квартиру за 56 миллионов — рассматриваем жилье

В Новосибирске выставили на продажу четырехкомнатную квартиру в Заельцовском районе. За жилье площадью 140 «квадратов» продавец просит более 50 миллионов рублей.
Объявление о поиске покупателя появилось несколько дней назад на сайте N1. Квартира находится в ЖК «Переулок Бульварный» возле сквера «Тимирязевский» и занимает первый этаж здания.
По данным продавца, в квартире реализовали неоклассический дизайн — в нем использовали европейские материалы.
— Квартира находится в торце и не примыкает к другим квартирам, — добавил продавец.
Стоимость недвижимости составляет 56 миллионов рублей.
В августе НГС рассказывал о том, что в Новосибирске несколько месяцев искали покупателя на трехкомнатную квартиру за 48 миллионов рублей. Она также находится в ЖК «Бульварный переулок».