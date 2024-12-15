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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске «Неоклассический дизайн»: в Новосибирске у сквера «Тимирязевский» продают квартиру за 56 миллионов — рассматриваем жилье

«Неоклассический дизайн»: в Новосибирске у сквера «Тимирязевский» продают квартиру за 56 миллионов — рассматриваем жилье

Одну из комнат украсили фотографиями хоккеистов

700
12 комментариев

Общая площадь недвижимости составляет 140 квадратных метров

Источник:

В Новосибирске выставили на продажу четырехкомнатную квартиру в Заельцовском районе. За жилье площадью 140 «квадратов» продавец просит более 50 миллионов рублей.

Объявление о поиске покупателя появилось несколько дней назад на сайте N1. Квартира находится в ЖК «Переулок Бульварный» возле сквера «Тимирязевский» и занимает первый этаж здания.

Жилье находится у сквера «Тимирязевский»

Источник:

По данным продавца, в квартире реализовали неоклассический дизайн — в нем использовали европейские материалы.

В планировку жилья вошли несколько помещений, в том числе кухня-гостиная, спальня

Источник:

В спальне обустроили вместительную гардеробную, уточнил продавец

Источник:

В списке помещений — детская комната, а также детская с гардеробной. На снимках видно, что одну из комнат украсили фотографиями хоккеистов

Источник:

— Квартира находится в торце и не примыкает к другим квартирам, — добавил продавец.

В квартире также обустроили прачечную, ванную комнату и гостевой санузел. В списке помещений также числится лоджия

Источник:

Стоимость недвижимости составляет 56 миллионов рублей.

В августе НГС рассказывал о том, что в Новосибирске несколько месяцев искали покупателя на трехкомнатную квартиру за 48 миллионов рублей. Она также находится в ЖК «Бульварный переулок».

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Комментарии
12
Zloy StAliN
32 минуты
долго продавать будет) чай не в Москве живём... жадность фраера погубит!
Гость
37 минут
Около 100т за кв.м сегодня стоимость жилья в Новосибирске, значит 14 млн, ну фиг с ним 20 млн, если вдруг Илитное жильё. Но 50 млн откуда цифра?
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