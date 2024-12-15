«Неоклассический дизайн»: в Новосибирске у сквера «Тимирязевский» продают квартиру за 56 миллионов — рассматриваем жилье

Общая площадь недвижимости составляет 140 квадратных метров Источник: Григорий Машнёв/n1











В Новосибирске выставили на продажу четырехкомнатную квартиру в Заельцовском районе. За жилье площадью 140 «квадратов» продавец просит более 50 миллионов рублей.

Объявление о поиске покупателя появилось несколько дней назад на сайте N1. Квартира находится в ЖК «Переулок Бульварный» возле сквера «Тимирязевский» и занимает первый этаж здания.

Жилье находится у сквера «Тимирязевский» Источник: Григорий Машнёв/n1











По данным продавца, в квартире реализовали неоклассический дизайн — в нем использовали европейские материалы.

В планировку жилья вошли несколько помещений, в том числе кухня-гостиная, спальня Источник: Григорий Машнёв/n1











В спальне обустроили вместительную гардеробную, уточнил продавец Источник: Григорий Машнёв/n1











В списке помещений — детская комната, а также детская с гардеробной. На снимках видно, что одну из комнат украсили фотографиями хоккеистов Источник: Григорий Машнёв/n1











— Квартира находится в торце и не примыкает к другим квартирам, — добавил продавец.

В квартире также обустроили прачечную, ванную комнату и гостевой санузел. В списке помещений также числится лоджия Источник: Григорий Машнёв/n1











Стоимость недвижимости составляет 56 миллионов рублей.