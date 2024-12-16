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Экономика Назад в СССР? В Госдуме предложили вернуть талоны на еду

Назад в СССР? В Госдуме предложили вернуть талоны на еду

Меру поддержки хотят ввести по всей России

457
20 комментариев

Продуктовые карты предлагают ввести для пенсионеров и многодетных семей с низким доходом

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В России могут вернуть талоны на еду. Эту идею поддержали в Госдуме, сообщает издание «Абзац» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова.

Первым новость о введении продуктовых карт анонсировал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Меру поддержки планируют реализовать в регионе в 2025 году для социально незащищенных граждан — в первую очередь для пенсионеров. После ознакомления с планами властей Калининградской области Анатолий Аксаков заявил, что эту практику можно распространить на всю Россию.

— Государство могло бы субсидировать такую социальную помощь регионам и поставщикам продуктов питания. Подобная практика была бы полезна для поддержания социально незащищенных категорий населения. Такая инициатива имеет здравую основу, так как люди, испытывающие нужду, будут в любом случае, при любых обстоятельствах знать, что они обеспечены соответствующим минимумом продуктов, товаров, которые необходимы им для жизни.

Это добавит спокойствия, уверенности многодетным семьям, они будут увереннее себя чувствовать в условиях, когда цены довольно существенно растут на рынке. Главное, чтобы не было злоупотреблений, а то ушлые люди начнут сразу показывать, что их доход ниже МРОТ, такое бывает. Нередко хитромудрые люди различные льготы направляют на свои интересы, хотя имеют необходимое обеспечение, — передает слова Аксакова «Абзац».

А вы согласны с депутатом?

Да, продуктовые карты могли бы помочь
Нет, мы что, в СССР?
Поделюсь своим мнением в комментариях

Почитайте также, насколько выросли в цене продукты за 2,5 года экономических потрясений. Мы сравнивали стоимость товаров по старым чекам.

ПО ТЕМЕ
Продуктовые карты Мера поддержки Продукты Госдума Пенсионеры МРОТ
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Комментарии
20
Yumare
7 минут
Вот к чему величие и стабильность приводят...
Гость
16 минут
"поддержания социально незащищённых" А почему они незащищенные?
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