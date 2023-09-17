Ждите морозов! Когда собирать калину, черноплодную и красную рябину, чтобы они были вкусными — совет новосибирским дачникам

Самые поздние ягоды, которые собирают дачники — это калина, черноплодная и красная рябина. С первыми морозами они становятся вкуснее, поэтому придется набраться терпения, если не хотите получить кислые плоды.
Когда собирать калину
Первые морозы уберут из калины лишнюю кислоту, поэтому их стоит дождаться.
— Все зависит, конечно, от погоды. Может похолодание быть и в середине сентября, а может только в октябре, — отметила Людмила Шубина, Новосибирский агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Многие дачные сорта уже более сладкие, чем дикие, но все равно собирать калину раньше 20 чисел сентября не стоит.
— Если речь о дикой калине, то точно следует дождаться заморозков в -3... -5 градусов, — подчеркнула специалист. — Людям с проблемами ЖКТ не стоит злоупотреблять этой ягодой, так как она раздражает слизистую
Когда собирать черноплодную и красную рябину
Черноплодная рябина так же станет слаще при первых морозах, но так как многие используют ее в компотах, то собирать можно и раньше.
— У дачных сортов черноплодной рябины качество ягод после середины сентября значительно не улучшится, поэтому можно уже собирать, — отметила агроном. — Если добавить черноплодную рябину в варенье, то она сделает его более насыщенным.
Время сбора красной рябина зависит от сорта.
— Сладкие сорта, как «Невежинская» или «Алая крупная» можно собирать в конце сентября. Они более сладкие, чем остальные, — объяснила Людмила Шубина. — Но заморозки сделают их еще слаще.
Красную рябину можно спокойно собирать до середины октября, но ягоды в городе лучше оставить птицам.
Когда собирать шиповник и шишки
Сентябрь — время сбора шиповника.
— Как только ягоды покраснели — так и собираем. В течение сентября можно это спокойно делать, — объяснила агроном. — Шиповник сушат, делают варенье — это очень полезная ягода.
В течение сентября в лесу также собирают сосновые и кедровые шишки.
Что еще почитать про сад и огород
После сбора овощей и ягод самое время доставать лопаты, защитные костюмы и браться за удобрения.
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