Ждите морозов! Когда собирать калину, черноплодную и красную рябину, чтобы они были вкусными — совет новосибирским дачникам

Многие дачные сорта уже более сладкие, чем дикие, но все равно собирать калину раньше 20 чисел сентября не стоит.

— Если речь о дикой калине, то точно следует дождаться заморозков в -3... -5 градусов, — подчеркнула специалист. — Людям с проблемами ЖКТ не стоит злоупотреблять этой ягодой, так как она раздражает слизистую

