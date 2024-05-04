Шестилетняя девочка выпала из окна 13-го этажа в Сибири — она осталась жива

3 мая в Омске ребенок упал с 13-го этажа. Инцидент произошел на Бульваре Архитекторов. Около 23:00 родители вышли на улицу, чтобы забрать велосипеды, которые оставили после дневной прогулки. Вернувшись домой, они поняли, что балкон открыт, а 6-летней дочки нет.
— Девочку, лежавшую на газоне под окнами, нашла мать. На место была вызвана скорая медицинская помощь. Сейчас шестилетняя омичка находится в реанимации, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, — рассказали в УМВД по Омской области 12 каналу.
Также сообщается, что семья характеризуется как благополучная, на учетах в органах внутренних дел не состоит. Сейчас правоохранители проводят проверку.
В прошлом сентябре в Новосибирске 7-летний мальчик выпал с восьмого этажа. Его увезли в реанимацию, позже его состояние улучшилось.
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