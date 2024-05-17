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Еда Голубика - почти 3000 за килограмм: новосибирские киоски завалило сезонными фруктами и ягодами — сравниваем цены

Голубика - почти 3000 за килограмм: новосибирские киоски завалило сезонными фруктами и ягодами — сравниваем цены

Во многих магазинчиках уже продаются абрикосы, клубника и другие летние лакомства

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В городских киосках прилавки ломятся от изобилия популярных летних фруктов и ягод

В Новосибирске активизировалась торговля черешней, клубникой, арбузами, абрикосами, персиками и нектаринами. От их количества разбегаются глаза. Популярными лакомствами пестрят прилавки разных рынков и киосков — цены на некоторые из них слегка «кусаются», но при этом не всегда возможно сходу определить их качество., корреспондент НГС Анастасия Бичакова обошла пять торговых киосков и палаток города, чтобы узнать, сколько сейчас стоят сезонные фрукты и ягоды и откуда их завозят. Подробности - в ее обзоре.

Большие арбузы и много клубники

Первый киоск, где побывал НГС, находится на Сибирской, 26 к1. Он, пожалуй, один из немногих в городе уже потихоньку торгует арбузами. Ящик с ними выставлен на улице рядом с павильоном — они крупные, продолговатые и с желтовато-зеленой коркой. Для демонстрации покупателям один из них разрезан, и можно внимательно рассмотреть его мякоть. Продавец здесь подчеркивает: арбузы размером с голову — иранские и стоят по 130 рублей за килограмм.

Все арбузы выглядят увесистыми

Кроме того, показывает женщина, тут предлагаются абрикосы из Узбекистана по 450 рублей за кило и азербайджанская клубника по 460 рублей.

На прилавке несколько лотков крупной клубники

Ягода, по мнению работницы, вполне сладкая и вкусная. Та, которая представлена на полках, расфасована по лоточкам — какая-то более темная и бордовая, а какая-то посветлее, и фактически вся с хвостиками.

Для гурманов еще и голубика

Выбор товара в киосках отличается, и почти в каждом получается найти что-то свое, по сути индивидуальное.

Через дорогу от этого павильона, на Сибирской, 21а к1 работает другой киоск с весьма большим ассортиментом сезонных фруктов и ягод. В нем можно приобрести турецкие персики двух сортов: одни по 390 рублей за килограмм, другие по 450.

Персики — из Турции

Помимо этого, отметил продавец торговой точки, в наличии абрикосы (тоже по 390) и бакинская клубника в упаковках по 250 рублей. НГС пытался найти в продаже викторию из Киргизии, но ее не оказалось — мужчина считает, для нее еще рановато.

Голубика симпатичная, но весьма дорогая - почти 3 тысячи за килограмм

«Фишка» магазинчика — голубика, но не очень дешевая. Она обойдется в 295 рублей за 100 граммов.

Абрикосы подемократичнее

Дальше корреспондент НГС посетила мини-рынок на Красноярской, 32 к2 — там сразу несколько фруктово-овощных павильонов, усыпанных богатым урожаем. В одном из них множество красновато-оранжевых абрикосов, за которые просят меньше, чем в киосках на Сибирской, — 350 рублей за кило. Ровно такая же цена, кстати, и на черешню.

Вместе с ними в глаза бросаются румяные нектарины, но ценник на них найти не удалось. Сотрудник магазина, занимавшийся разгрузкой ящиков, успел уточнить лишь то, откуда привезены дары.

— У нас все — Узбекистан и Азербайджан, — подметил он.

Цена на черешню — меньше 400 рублей

Полтысячи за черешню

Еще один павильон на этом же рынке продает более дорогую черешню по 500 рублей за кило. Она узбекская, говорит продавец торговой точки, одновременно рассказывая об остальных ягодах и фруктах.

— У нас абрикосы по 350 тоже из Узбекистана, кубанская клубника по 450 и турецкие нектарины по 350 рублей, — коротко поделилась женщина.

В другом киоске не дешевле

В киоске неподалеку, на Челюскинцев, 44 к1 цены, в общем-то, не ниже. Продавец назвал НГС несколько из них: на нектарины и абрикосы по 400 рублей, на черешню — 500 рублей.

Тут черешню отдают за столько же, за сколько в одном из павильонов на мини-рынке

Откуда привезены плоды, он сказать не смог, объяснив тем, что не хозяин точки и этой информации не знает.

Ранее НГС рассказывал, когда картошка, зелень и арбузы полезнее всего — здесь можно посмотреть полезный график в одной картинке.

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