Голубика - почти 3000 за килограмм: новосибирские киоски завалило сезонными фруктами и ягодами — сравниваем цены

В городских киосках прилавки ломятся от изобилия популярных летних фруктов и ягод Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











В Новосибирске активизировалась торговля черешней, клубникой, арбузами, абрикосами, персиками и нектаринами. От их количества разбегаются глаза. Популярными лакомствами пестрят прилавки разных рынков и киосков — цены на некоторые из них слегка «кусаются», но при этом не всегда возможно сходу определить их качество., корреспондент НГС Анастасия Бичакова обошла пять торговых киосков и палаток города, чтобы узнать, сколько сейчас стоят сезонные фрукты и ягоды и откуда их завозят. Подробности - в ее обзоре.



Большие арбузы и много клубники

Первый киоск, где побывал НГС, находится на Сибирской, 26 к1. Он, пожалуй, один из немногих в городе уже потихоньку торгует арбузами. Ящик с ними выставлен на улице рядом с павильоном — они крупные, продолговатые и с желтовато-зеленой коркой. Для демонстрации покупателям один из них разрезан, и можно внимательно рассмотреть его мякоть. Продавец здесь подчеркивает: арбузы размером с голову — иранские и стоят по 130 рублей за килограмм.

Все арбузы выглядят увесистыми Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











Кроме того, показывает женщина, тут предлагаются абрикосы из Узбекистана по 450 рублей за кило и азербайджанская клубника по 460 рублей.

На прилавке несколько лотков крупной клубники Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











Ягода, по мнению работницы, вполне сладкая и вкусная. Та, которая представлена на полках, расфасована по лоточкам — какая-то более темная и бордовая, а какая-то посветлее, и фактически вся с хвостиками.



Для гурманов еще и голубика

Выбор товара в киосках отличается, и почти в каждом получается найти что-то свое, по сути индивидуальное.



Через дорогу от этого павильона, на Сибирской, 21а к1 работает другой киоск с весьма большим ассортиментом сезонных фруктов и ягод. В нем можно приобрести турецкие персики двух сортов: одни по 390 рублей за килограмм, другие по 450.

Персики — из Турции Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











Помимо этого, отметил продавец торговой точки, в наличии абрикосы (тоже по 390) и бакинская клубника в упаковках по 250 рублей. НГС пытался найти в продаже викторию из Киргизии, но ее не оказалось — мужчина считает, для нее еще рановато.

Голубика симпатичная, но весьма дорогая - почти 3 тысячи за килограмм Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











«Фишка» магазинчика — голубика, но не очень дешевая. Она обойдется в 295 рублей за 100 граммов.



Абрикосы подемократичнее

Дальше корреспондент НГС посетила мини-рынок на Красноярской, 32 к2 — там сразу несколько фруктово-овощных павильонов, усыпанных богатым урожаем. В одном из них множество красновато-оранжевых абрикосов, за которые просят меньше, чем в киосках на Сибирской, — 350 рублей за кило. Ровно такая же цена, кстати, и на черешню.

Вместе с ними в глаза бросаются румяные нектарины, но ценник на них найти не удалось. Сотрудник магазина, занимавшийся разгрузкой ящиков, успел уточнить лишь то, откуда привезены дары.

— У нас все — Узбекистан и Азербайджан, — подметил он.

Цена на черешню — меньше 400 рублей Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











Полтысячи за черешню

Еще один павильон на этом же рынке продает более дорогую черешню по 500 рублей за кило. Она узбекская, говорит продавец торговой точки, одновременно рассказывая об остальных ягодах и фруктах.

— У нас абрикосы по 350 тоже из Узбекистана, кубанская клубника по 450 и турецкие нектарины по 350 рублей, — коротко поделилась женщина. Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











В другом киоске не дешевле

В киоске неподалеку, на Челюскинцев, 44 к1 цены, в общем-то, не ниже. Продавец назвал НГС несколько из них: на нектарины и абрикосы по 400 рублей, на черешню — 500 рублей.

Тут черешню отдают за столько же, за сколько в одном из павильонов на мини-рынке Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











Откуда привезены плоды, он сказать не смог, объяснив тем, что не хозяин точки и этой информации не знает.

Ранее НГС рассказывал, когда картошка, зелень и арбузы полезнее всего — здесь можно посмотреть полезный график в одной картинке.