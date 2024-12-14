НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -11

3 м/c,

ю-в.

 753мм 63%
Подробнее
4 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Младенец умер в больнице
Что дарить родителям
Всё о пожаре на складе
Копим на будущее с ПДС
Распродают торговые центры
Нейродеды Морозы
Секретные места в облбольнице
Новости в Telegram
Здоровье эксперт «Впервые выспалась за пять лет». Зумеры массово скупают расширители для носа и пластыри на рот, чтобы лучше спать, — узнали, работают ли эти девайсы

«Впервые выспалась за пять лет». Зумеры массово скупают расширители для носа и пластыри на рот, чтобы лучше спать, — узнали, работают ли эти девайсы

Эффективны ли вставки в нос и пластыри на рот

1 095
11 комментариев
Источник:

В Сети новый тренд: все больше россиян покупают расширители для носа и пластыри на рот, чтобы высыпаться. По их словам, девайсы помогают правильно дышать ночью, а утром такие экспериментаторы чувствуют себя более энергичными. MSK1.RU поговорил о девайсах для сна с зумерами и с сомнологом.

Изначально вставки в нос и пластыри на рот предназначались для предотвращения храпа. Теперь же они заполонили маркетплейсы, а покупатели записывают восторженные видеоотзывы и публикуют их в соцсетях.

— Впервые выспалась за последние пять лет из-за этой штуки! Раньше, просыпаясь утром, чувствовала себя разбитой, ничего не помогало. Я узнала, что многие звезды используют расширитель для носа и его рекомендуют врачи, и решила тоже попробовать. За неделю заметила: просыпаюсь по утрам бодрая и энергичная, дышу легко, ушла заложенность носа, а также отеки и два килограмма лишнего веса, — рассказала одна из пользовательниц в ролике.

Источник:

— Воздух поступает в мозг как из трубы, — отметил другой покупатель.

Источник:

Что это за средства для сна?

Вставки в нос делают из силикона и пластика. У товара есть несколько размеров: S, M, L, XL. По словам производителя, расширители «обеспечивают свободный поток воздуха в дыхательные пути». Стоят они 400–500 рублей.

Источник:

На пике тренда в онлайн-магазинах появилась и модернизированная версия товара: магнитный расширитель носа, который крепится с внешней стороны.

— Очень хорошо увеличивает доступ кислорода через нос, если есть такие трудности, как искривление перегородки и частая заложенность. Качество сна улучшилось, — рассказал один пользователь, Дмитрий, в отзывах.

Источник:

Востребованы и тейпы для рта: под одним из таких товаров на Ozon уже 375 отзывов, а средняя оценка — 4,7 из 5. Продавец объяснил: если ночью дышать через рот, сухой воздух сразу попадает в легкие вместе с загрязнениями, и в принципе это «не лучший способ дышать».

Источник:

Работают ли расширители и тейпы: мнение врача

Мы спросили у врача-сомнолога, доктора медицинских наук и заслуженного врача РФ Романа Бузунова, безопасны ли все эти средства и действительно ли они помогают человеку высыпаться.

Специалист подтвердил, что расширители для носа хорошо влияют на сон. Обычно их назначают людям, у которых затруднено носовое дыхание. Еще этот девайс используют спортсмены — чтобы облегчить дыхание во время бега или игры.

— Это действительно может улучшить носовое дыхание и, соответственно, сон, уменьшить степень храпа. Физиологически дыхание носом должно быть, потому что так воздух кондиционируется и увлажняется, — объяснил сомнолог.

Источник:

Заклеивание рта пластырем, в свою очередь, подходит ограниченному кругу лиц. Например, людям, у которых долгое время были аденоиды и сформировался паттерн дыхания через рот.

— То есть нос уже, в принципе, нормально дышит, но всё равно человек не дышит через него. Желательно отучать человека дышать через рот — вплоть до того, что можно рот заклеивать, — рассказал Роман Бузунов.

Но чаще люди не дышат носом во сне из-за аллергии, гайморита или искривления носовой перегородки. И в таких случаях заклеивание рта может быть опасным для жизни.

— Это чревато гипоксией, недостатком кислорода, нарушением дыхания во сне. Попробуйте человеку, который подхватил инфекцию и у него заложен нос, заклеить рот. Что будет? Так он помрет! Здесь нужно не рот заклеивать, а устранять причину, — объяснил врач.

Почему по ночам закладывает нос?

Если постоянно закладывает нос по ночам, скорее всего, человек страдает аллергическим ринитом. Такой насморк может возникать из-за аллергии на пыль и пылевых клещей, которых не видно невооруженным взглядом.

— Человек ложится на старую подушку, которая вся пропитана потом, в ней живут клещи и так далее, и у него закладывает нос, потому что начинается аллергическая реакция. Или человек ложится на одну сторону — одну ноздрю закладывает. На другую — вторую закладывает. Это так называемый вазомоторный ринит, — рассказал Роман Бузунов.

Почему лучше дышать носом, а не ртом

В норме человек должен всегда дышать носом. Если дыхание происходит через рот, появляется сухость, из-за которой мы чаще болеем.

— У нас есть такой фермент — лизоцим, который обладает бактерицидным действием. Он работает в теплой влажной среде. А если возникает сухость, то инфекции чаще садятся на миндалины. Возникают те же самые проблемы с тонзиллитами, начинаются аллергии, — пояснил сомнолог.

А вы пользуетесь расширителями для носа и пластырями на рот по ночам?

Всего проголосовало: 65
Да, они правда помогают
Пробовал(-а), но мне не зашло
Нет, что это вообще за бред?

ПО ТЕМЕ
Сон Сомнолог Врач Пластыри на рот Расширители для носа
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Андррон
1 минута
Ну наконец-то теперь можно неликвиды сбывать. Эти всё сожрут.
Гость
52 минуты
Наркосвин в истерике после вчерашнего...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
«Тот самый S.T.A.L.K.E.R. с тупыми болванами». Журналист потратил более 30 часов на игру, которую все ждали 14 лет, — впечатления
Даниил Конин
журналист ИрСити
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Мнение
«Даже ностальгия перестала работать»: журналистка НГС посмотрела новогоднюю комедию о селебах — почему новый фильм ее расстроил
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Роман,37

Konstantin,37

Татьяна,33

OleG,35

Евгений,47

Anton,43

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление