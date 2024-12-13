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Животные «Был совсем один»: в Новосибирске в снегу нашли потерявшегося хорька-альбиноса

«Был совсем один»: в Новосибирске в снегу нашли потерявшегося хорька-альбиноса

Зверёк попался на глаза девочке, её родители ищут ему нового хозяина

1 195
2 комментария

Хорек белого цвета

Источник:

В микрорайоне КСМ в Новосибирске нашли хорька-альбиноса. Об этом рассказали в телеграм-канале «ЧП Новосибирск».

Животное сидело в снегу, когда его обнаружил ребенок.

— Как он оказался на морозе совсем один на улице — неизвестно. Его нашла в снегу маленькая девочка, — сообщили в «ЧП Новосибирск».

Сейчас авторы поста ищут хозяина хорька. Но если он не найдется, то родители девочки готовы оставить его себе.

В Новосибирске ищут хозяев для крупного рыжего кота, живущего в приюте. Ему дали имя Раджа Ратна в честь самого рубина.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

В микрорайоне КСМ в Новосибирске нашли хорька-альбиноса. Об этом рассказали в телеграм-канале «ЧП Новосибирск». Животное сидело в снегу, когда его обнаружили дети. Сейчас авторы поста ищут хозяина хорька. Но если он не найдется, то родители девочки готовы оставить его себе.

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Новосибирск Животное Хорек Ребенок
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Комментарии
2
Гость
29 минут
Отдайте голодающим пенсионерам, а шкуру пустить на шапку для фронта
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