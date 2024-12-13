«Был совсем один»: в Новосибирске в снегу нашли потерявшегося хорька-альбиноса

Хорек белого цвета Источник: ЧП Новосибирск / T.me / Александр Ощепков / NGS.RU











В микрорайоне КСМ в Новосибирске нашли хорька-альбиноса. Об этом рассказали в телеграм-канале «ЧП Новосибирск».

Животное сидело в снегу, когда его обнаружил ребенок.

— Как он оказался на морозе совсем один на улице — неизвестно. Его нашла в снегу маленькая девочка, — сообщили в «ЧП Новосибирск».

Сейчас авторы поста ищут хозяина хорька. Но если он не найдется, то родители девочки готовы оставить его себе.

В Новосибирске ищут хозяев для крупного рыжего кота, живущего в приюте. Ему дали имя Раджа Ратна в честь самого рубина.