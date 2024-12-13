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Происшествия Пожар на складе пластика «Всю ночь пытались спасти наше здание»: что происходит на месте страшного пожара в Новосибирске — репортаж НГС

«Всю ночь пытались спасти наше здание»: что происходит на месте страшного пожара в Новосибирске — репортаж НГС

Пожар захватил складскую территорию площадью 5 тысяч квадратов

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7 комментариев

Пожар начался в ночь с 12 на 13 декабря

Источник:

Всю ночь с 12 на 13 декабря на Тюменской улице в Новосибирске тушили огромный пожар — склад загорелся на территории площадью 5 тысяч квадратных метров. Локализовали пожар спустя почти четыре часа, а работают пожарные на месте до сих пор. Вокруг до сих пор стоит едкий дым, а сотрудники соседнего здания ушли на удаленку или на выходной. Водитель из Казахстана потерял в пожаре фуру. О том, что происходило утром после масштабного пожара — в репортаже НГС.

«Весь первый этаж залили»

Дым заволок улицу и не рассеялся даже к утру

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Таксист привез меня прямо к пожару около восьми утра. Вокруг ходят сотрудники МЧС — проливают здание. Открытое горение официально ликвидировали только около часа назад, но кое-где еще видно пламя. Передвигаться по территории сложно — из-за огромного количества воды вокруг все покрылось льдом.

От склада остались только перекладины, но выглядят они впечатляюще. Внутри как будто все пространство раскалено докрасна, кое-где еще можно увидеть пламя. А снаружи — все черное, заволоченное дымом и копотью.

Запах в первое время не чувствуется — на улице хороший бодрящий ветер. Но со временем он становится все ярче, и через час уже дым оседает в горле и остается там надолго. В дыму большая часть улицы Тульской: троллейбусы, автобусы и машины едут сквозь завесу. А в отдалении можно увидеть высокие жилые дома. Утром многие жители обнаружили, что дышать в квартире стало тяжелее.

Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе

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Одна из женщин, которая работает в соседнем от сгоревшего склада здании, жалуется, что у нее весь дом пропах дымом.

— Я на ночь окна не открывала, и все равно дым проник, — рассказывает она. — У меня дом на конечной остановки трамвая, отсюда недалеко.

Пожар на складе начался в 23:05 — это время первого звонка в МЧС. Если судить по видео, которые прислали в НГС читатели, помещение разгорелось моментально. Не помогал работе МЧС и порывистый ветер. Пожар распространился на площади 5 тысяч квадратных метров, а особенно едким дым был из-за пластика, который хранили на складе.

К утру на тушении пожара работали 111 человек, из них 90 сотрудников МЧС, еще 10 — сотрудники РЖД

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Сотрудники МЧС перекрывали дорогу, запускали дрон, вызвали на место пожарный поезд. Локализовать пожар удалось к 2:44. Первые несколько часов пожарные, в том числе, пытались спасти офисное здание по соседству. Его полностью обесточили, и в итоге оно не пострадало.

К зданию утром подходили люди, стояли по несколько минут, а потом уходили. У многих пятница стала выходным.

— Это не хорошо, работа-то никуда не делась, — рассказывает НГС сотрудника офиса Ольга — она стоит рядом с пожаром и обсуждает ситуацию со своими коллегами. — У нас весь первый этаж залили, всю ночь пытались спасти наше здание.

В пожаре никто не пострадал

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Один из сотрудников добавляет, что выходные, судя по всему, у людей из обесточенного здания растянутся надолго.

Сотрудник торгово-производственной компании из офисов по соседству приехал, что-то забрал из офиса и уже садился обратно в машину.

 — Мы на «удаленке» теперь. Работать же надо, — объясняет мужчина.

«Приехал сюда и только здесь увидел»

Фура осталась припаркованной на ночь

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Возле здания припаркована уже выгоревшая фура — она стоит прямо у бывшей стены, и мы рассуждаем, сколько миллионов рублей потерял владелец. Позже мы видим курящего мужчину, который напряженно смотрит на автомобиль — это Константин, его водитель.

— Я в шоке до сих пор, — говорит Константин. — Приехал сюда и только здесь увидел. Мне говорят: «надо было ключи оставить». А зачем оставлять? Мы здесь платим за парковку 300 рублей.

Работа сбилась у многих людей

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Константин живет на две страны: Россию и Казахстан. Вчера он приехал и погрузил в фуру часть товара: сантехнику и вентиляцию. Сегодня Константин должен был увезти все это в Казахстан.

— Я еще ничего не узнавал, сколько стоит и будет ли страховка. Что мне с этим делать? Кто мне скажет? — растерянно говорит он.

Водитель остался ждать следователей и продолжать напряженно смотреть на выгоревшую фуру. Владельца склада он не знает — он просто грузился в этом месте.

Что было на складах

Пожарный поезд доставил 103 тонны воды и 2,5 тонны пены для ликвидации огня

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Все, кого мы спрашиваем на месте пожара о владельцах склада, ничего о них не знают. Некоторые говорят, что склад обычный, и особых нарушений там не было. Его сотрудников на месте мы не нашли — был один мужчина, который долго разговаривал по телефону, упомянув приезд следователей. Не прерывая разговора, он куда-то уехал.

По данным 2ГИС, в горящем здании работает компания «Кабельная арматура», здесь же расположен офис ее интернет-магазина. По данным «Контур.Фокус», зарегистрована она совсем не на месте пожара, а в Краснообске, на улице Восточная, 4/1. Бизнесом владеют Дмитрий Гусев и Андрей Рязанов, и бизнес у них успешный: к концу 2023 года выручка компании составила 484,9 миллиона рублей, прибавив за год 17%, а чистая прибыль достигла 22 миллионов.

Часть дохода «Кабельная арматура» получает благодаря госконтрактам: с 2012 года она заключила 112 контрактов на поставку мебели госкомпаниям на сумму 57,8 миллиона рублей.

Огонь полностью уничтожил здание и все его содержимое

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Одна из девушек, стоявших рядом со сгоревшим складом, пожимает плечами: она работает в уцелевшем здании, а это, по ее словам, горят склады «ЗЭТА». Что там находилось, она не знает.

До аббревиатуры «ЗЭТА» сокращают АО «Завод Электротехнической Арматуры». По данным «Контур.Фокус», адрес его регистрации и владельцы идентичны «Кабельной арматуре», а вот финансовые показатели интереснее: в 2023 году выручка составила 2,4 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 437,3 миллиона рублей.

«ЗЭТА» также является учредителем компании ООО «Научно-Производственное предприятие „Эрг“». В «Контур.Фокус» указано, что организация зарегистрирована в Санкт-Петербурге, её генеральный директор — все тот же Дмитрий Гусев. Выручка организации за прошлый год — 339,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 15,9 миллиона.

Причина пожара до сих пор не известна

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Компания занимается производством и введением муфт (соединителей, применяемых в механизмах и конструкциях) и владеет торговой маркой «ЗЭТАРУС». По телефону компании прокомментировать происшествие на складе не смогли.

— Я менеджер, сейчас все звонки переадресовываются на меня, но никакую информацию дать не могу. Можете написать на электронную почту, — ответила сотрудница.

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Интересно, что владельцы территории, на которой построен склад, не связаны ни с Дмитрием Гусевым, ни с Андреем Рязановым: согласно выписке о переходе прав на участок на Тюменской, 15/1, им владеет компания «Галлоп», которая производит арматуру. На сайте компании несколько разделов товаров: арматурные, светотехнические и товары торгового дома (в частности, краны, манометры, вакууметры, счетчики воды и прочее).

Компанией руководит Виталий Захаров, он же — основной ее владелец (69,1%). Доли в бизнесе также принадлежат Сергею Тимофееву (12,1%), Валерию Сакулину (3,6%), Миншэн Цзоу (3%), Евгению Лобанову (2,9%) и Дмитрию Тюкову (2,1%). По итогам 2023 года «Галлоп» заработала 1,5 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 182,4 миллиона.

Корреспондент НГС позвонила Виталию Захарову — он подтвердил, что участок, на котором был пожар, принадлежит «Галлопу». Но комментировать что-либо отказался.

— Не хочу вам рейтинги поднимать, настроения нет, — ответил мужчина уставшим голосом.

Причины пожара еще не известны — их смогут узнать только после того, как полностью закончат тушить пламя и здание прекратит светиться жаром. А пока НГС продолжает следить за ситуацией.

Корреспонденты НГС собрали всю хронику крупного пожара в одном материале.

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Новосибирск Пожар Склад МЧС
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Комментарии
7
Гость
35 минут
Лизонька, не пиши больше, ну не твоё это...
Гость
17 минут
Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы ПДК. Кто нибудь, переведите этот бред? Как можно взять пробы ПДК, если ПДК это нормативное значение?
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