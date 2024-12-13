«Всю ночь пытались спасти наше здание»: что происходит на месте страшного пожара в Новосибирске — репортаж НГС

Пожар начался в ночь с 12 на 13 декабря Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Всю ночь с 12 на 13 декабря на Тюменской улице в Новосибирске тушили огромный пожар — склад загорелся на территории площадью 5 тысяч квадратных метров. Локализовали пожар спустя почти четыре часа, а работают пожарные на месте до сих пор. Вокруг до сих пор стоит едкий дым, а сотрудники соседнего здания ушли на удаленку или на выходной. Водитель из Казахстана потерял в пожаре фуру. О том, что происходило утром после масштабного пожара — в репортаже НГС.

«Весь первый этаж залили»

Дым заволок улицу и не рассеялся даже к утру Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Таксист привез меня прямо к пожару около восьми утра. Вокруг ходят сотрудники МЧС — проливают здание. Открытое горение официально ликвидировали только около часа назад, но кое-где еще видно пламя. Передвигаться по территории сложно — из-за огромного количества воды вокруг все покрылось льдом.

От склада остались только перекладины, но выглядят они впечатляюще. Внутри как будто все пространство раскалено докрасна, кое-где еще можно увидеть пламя. А снаружи — все черное, заволоченное дымом и копотью.

Запах в первое время не чувствуется — на улице хороший бодрящий ветер. Но со временем он становится все ярче, и через час уже дым оседает в горле и остается там надолго. В дыму большая часть улицы Тульской: троллейбусы, автобусы и машины едут сквозь завесу. А в отдалении можно увидеть высокие жилые дома. Утром многие жители обнаружили, что дышать в квартире стало тяжелее.

Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Одна из женщин, которая работает в соседнем от сгоревшего склада здании, жалуется, что у нее весь дом пропах дымом.

— Я на ночь окна не открывала, и все равно дым проник, — рассказывает она. — У меня дом на конечной остановки трамвая, отсюда недалеко.

Пожар на складе начался в 23:05 — это время первого звонка в МЧС. Если судить по видео, которые прислали в НГС читатели, помещение разгорелось моментально. Не помогал работе МЧС и порывистый ветер. Пожар распространился на площади 5 тысяч квадратных метров, а особенно едким дым был из-за пластика, который хранили на складе.

К утру на тушении пожара работали 111 человек, из них 90 сотрудников МЧС, еще 10 — сотрудники РЖД Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Сотрудники МЧС перекрывали дорогу, запускали дрон, вызвали на место пожарный поезд. Локализовать пожар удалось к 2:44. Первые несколько часов пожарные, в том числе, пытались спасти офисное здание по соседству. Его полностью обесточили, и в итоге оно не пострадало.

К зданию утром подходили люди, стояли по несколько минут, а потом уходили. У многих пятница стала выходным.

— Это не хорошо, работа-то никуда не делась, — рассказывает НГС сотрудника офиса Ольга — она стоит рядом с пожаром и обсуждает ситуацию со своими коллегами. — У нас весь первый этаж залили, всю ночь пытались спасти наше здание.

В пожаре никто не пострадал Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Один из сотрудников добавляет, что выходные, судя по всему, у людей из обесточенного здания растянутся надолго.

Сотрудник торгово-производственной компании из офисов по соседству приехал, что-то забрал из офиса и уже садился обратно в машину.

— Мы на «удаленке» теперь. Работать же надо, — объясняет мужчина.

«Приехал сюда и только здесь увидел»

Фура осталась припаркованной на ночь Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Возле здания припаркована уже выгоревшая фура — она стоит прямо у бывшей стены, и мы рассуждаем, сколько миллионов рублей потерял владелец. Позже мы видим курящего мужчину, который напряженно смотрит на автомобиль — это Константин, его водитель.

— Я в шоке до сих пор, — говорит Константин. — Приехал сюда и только здесь увидел. Мне говорят: «надо было ключи оставить». А зачем оставлять? Мы здесь платим за парковку 300 рублей.

Работа сбилась у многих людей Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Константин живет на две страны: Россию и Казахстан. Вчера он приехал и погрузил в фуру часть товара: сантехнику и вентиляцию. Сегодня Константин должен был увезти все это в Казахстан.

— Я еще ничего не узнавал, сколько стоит и будет ли страховка. Что мне с этим делать? Кто мне скажет? — растерянно говорит он.

Водитель остался ждать следователей и продолжать напряженно смотреть на выгоревшую фуру. Владельца склада он не знает — он просто грузился в этом месте.

Что было на складах

Пожарный поезд доставил 103 тонны воды и 2,5 тонны пены для ликвидации огня Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Все, кого мы спрашиваем на месте пожара о владельцах склада, ничего о них не знают. Некоторые говорят, что склад обычный, и особых нарушений там не было. Его сотрудников на месте мы не нашли — был один мужчина, который долго разговаривал по телефону, упомянув приезд следователей. Не прерывая разговора, он куда-то уехал.

По данным 2ГИС, в горящем здании работает компания «Кабельная арматура», здесь же расположен офис ее интернет-магазина. По данным «Контур.Фокус», зарегистрована она совсем не на месте пожара, а в Краснообске, на улице Восточная, 4/1. Бизнесом владеют Дмитрий Гусев и Андрей Рязанов, и бизнес у них успешный: к концу 2023 года выручка компании составила 484,9 миллиона рублей, прибавив за год 17%, а чистая прибыль достигла 22 миллионов.

Часть дохода «Кабельная арматура» получает благодаря госконтрактам: с 2012 года она заключила 112 контрактов на поставку мебели госкомпаниям на сумму 57,8 миллиона рублей.

Огонь полностью уничтожил здание и все его содержимое Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Одна из девушек, стоявших рядом со сгоревшим складом, пожимает плечами: она работает в уцелевшем здании, а это, по ее словам, горят склады «ЗЭТА». Что там находилось, она не знает.

До аббревиатуры «ЗЭТА» сокращают АО «Завод Электротехнической Арматуры». По данным «Контур.Фокус», адрес его регистрации и владельцы идентичны «Кабельной арматуре», а вот финансовые показатели интереснее: в 2023 году выручка составила 2,4 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 437,3 миллиона рублей.

«ЗЭТА» также является учредителем компании ООО «Научно-Производственное предприятие „Эрг“». В «Контур.Фокус» указано, что организация зарегистрирована в Санкт-Петербурге, её генеральный директор — все тот же Дмитрий Гусев. Выручка организации за прошлый год — 339,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 15,9 миллиона.

Причина пожара до сих пор не известна Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Компания занимается производством и введением муфт (соединителей, применяемых в механизмах и конструкциях) и владеет торговой маркой «ЗЭТАРУС». По телефону компании прокомментировать происшествие на складе не смогли.

— Я менеджер, сейчас все звонки переадресовываются на меня, но никакую информацию дать не могу. Можете написать на электронную почту, — ответила сотрудница.

Интересно, что владельцы территории, на которой построен склад, не связаны ни с Дмитрием Гусевым, ни с Андреем Рязановым: согласно выписке о переходе прав на участок на Тюменской, 15/1, им владеет компания «Галлоп», которая производит арматуру. На сайте компании несколько разделов товаров: арматурные, светотехнические и товары торгового дома (в частности, краны, манометры, вакууметры, счетчики воды и прочее).

Компанией руководит Виталий Захаров, он же — основной ее владелец (69,1%). Доли в бизнесе также принадлежат Сергею Тимофееву (12,1%), Валерию Сакулину (3,6%), Миншэн Цзоу (3%), Евгению Лобанову (2,9%) и Дмитрию Тюкову (2,1%). По итогам 2023 года «Галлоп» заработала 1,5 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 182,4 миллиона.

Корреспондент НГС позвонила Виталию Захарову — он подтвердил, что участок, на котором был пожар, принадлежит «Галлопу». Но комментировать что-либо отказался.

— Не хочу вам рейтинги поднимать, настроения нет, — ответил мужчина уставшим голосом.

Причины пожара еще не известны — их смогут узнать только после того, как полностью закончат тушить пламя и здание прекратит светиться жаром. А пока НГС продолжает следить за ситуацией.