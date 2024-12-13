НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-5°

облачно, без осадков

ощущается как -10

4 м/c,

южн.

 758мм 56%
Подробнее
7 Пробки
USD 103,95
EUR 110,48
Младенец умер в больнице
Что дарить родителям
Всё о пожаре на складе
Копим на будущее с ПДС
Распродают торговые центры
Нейродеды Морозы
Секретные места в облбольнице
Новости в Telegram
Дороги и транспорт Новосибирцы больше не могут узнать баланс транспортной карты на чеке — какие способы остались

Новосибирцы больше не могут узнать баланс транспортной карты на чеке — какие способы остались

Изменения ввели для удобства, но владельцы кнопочных телефонов не могут установить приложение

1 277
28 комментариев

Такие изменения происходят по всей Новосибирской области

Источник:

Новосибирцы больше не могут узнать баланс транспортной карты по чеку, как это было раньше. Из-за этого некоторым сложно узнать, сколько денег осталось на карте. В мэрии объяснили, что делать в такой ситуации.

Первыми о проблеме сообщили жители Искитима и Бердска. Но выяснилось, такая же ситуация сложилась по всей области.

— Раньше печатали чек, и на нем было видно, сколько денег осталось, а теперь просят скачать мобильное приложение. А у меня кнопочный телефон, как в таком случае быть? И, например, как быть пенсионерам, которые не могут установить это приложение? — написала читательница.

В мэрии рассказали, что пополнять карту, активировать и смотреть баланс можно в приложении

Источник:

Еще одна сибирячка — Валентина — описала такую же проблему, но уточнила, что если попросить водителя, то он сможет показать баланс. При этом всё равно она считает эту систему неудобной.

В пресс-центре мэрии Новосибирска журналисту НГС рассказали, что в течение 2024 года проходит поэтапный перевод обслуживания транспортных карт на онлайн-технологию по всей области. Это делают для повышения удобства — так карты можно будет пополнять и активировать удаленно.

Как пополнить транспортную карту до конца 2024 года

— В мобильном приложении «Транспортная карта» (доступно для устройств на базе Android) — без комиссии.

— В личном кабинете пользователя на сайте t-karta.ru (web-версия) — без комиссии.

— Сохраняется возможность пополнять транспортные карты в уже действующей сети пунктов обслуживания (агентской сети).

При этом можно попросить кондуктора показать остаток на терминале

Источник:

Но в мэрии подтверждают, что теперь при обслуживании транспортных карт на транспорте нет технической возможности предоставления информации об остатке средств на чеке, который выдает терминал.

Как теперь узнать баланс до конца 2024 года

  1. В мобильном приложении «Транспортная карта» (доступно для устройств на базе Android).

  2. В личном кабинете на сайте www.t-karta.ru (необходимо зарегистрироваться).

  3. При пополнении транспортной карты через терминал самообслуживания «КВАРТОПЛАТ» (указывается в чеке).

  4. При пополнении транспортной карты в пунктах пополнения у оператора.

  5. По запросу на терминале кондуктора.

  6. При бескондукторной форме обслуживания — на валидаторе, предварительно нажать кнопку «Информация» и приложить транспортную карту к валидатору.

С 2025 года в Новосибирске вводят московскую «Тройку» вместо ЕТК, поэтому после 31 декабря 2024 обслуживание старых карт будет прекращено (оплата проезда на транспорте станет недоступна). Все неизрасходованные остатки на ЕТК Пользователь имеет право получить в МУП «Пассажиртрансснаб».

Как пополнять карты в 2025 году

Пополнение действующих социальных транспортных карт на 2025 год будет переведено на новую инфраструктуру компании ООО «СберТройка» с 10 декабря 2024 года. Сами социальные карты при этом заменять не нужно.

Пополнение транспортных карт в 2025 году будет производиться в любом банкомате или отделении Сбербанка, а также в приложениях «Моя Тройка» и «Сбербанк Онлайн».

Ранее мы рассказывали, как могут вырасти расходы на проезд из-за этого перехода с ЕТК на московскую «Тройку».

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Автобус Троллейбус Метро Транспортная карта Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
30
ex_Tommy58
26 минут
Очень удобно: получить остаток... Зная нашу систему, предположу, что это будет адский ад, толпы народа, отсутствие налички и черт знает что еще. Многие просто плюнут на этот остаток. И кто-то будет в хорошем прибытке...
Гость
38 минут
Сюр какой-то устроили с этими картами!!!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«На капоте двойной окрас, на месте логотипа — шпатлевка»: сибирячка купила нового «китайца» в салоне — машина оказалась битой
Анонимное мнение
Мнение
Черное или Красное? Туристка сравнила отдых в Анапе и Египте
Анонимное мнение
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
«Тот самый S.T.A.L.K.E.R. с тупыми болванами». Журналист потратил более 30 часов на игру, которую все ждали 14 лет, — впечатления
Даниил Конин
журналист ИрСити
Мнение
«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Егор,35

Viki,33

Ростислав,30

AlexSandra,36

дастер,20

Дмитрий,39

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление