Новосибирцы больше не могут узнать баланс транспортной карты на чеке — какие способы остались

Такие изменения происходят по всей Новосибирской области Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Новосибирцы больше не могут узнать баланс транспортной карты по чеку, как это было раньше. Из-за этого некоторым сложно узнать, сколько денег осталось на карте. В мэрии объяснили, что делать в такой ситуации.

Первыми о проблеме сообщили жители Искитима и Бердска. Но выяснилось, такая же ситуация сложилась по всей области.

— Раньше печатали чек, и на нем было видно, сколько денег осталось, а теперь просят скачать мобильное приложение. А у меня кнопочный телефон, как в таком случае быть? И, например, как быть пенсионерам, которые не могут установить это приложение? — написала читательница.

В мэрии рассказали, что пополнять карту, активировать и смотреть баланс можно в приложении Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Еще одна сибирячка — Валентина — описала такую же проблему, но уточнила, что если попросить водителя, то он сможет показать баланс. При этом всё равно она считает эту систему неудобной.

В пресс-центре мэрии Новосибирска журналисту НГС рассказали, что в течение 2024 года проходит поэтапный перевод обслуживания транспортных карт на онлайн-технологию по всей области. Это делают для повышения удобства — так карты можно будет пополнять и активировать удаленно.

Как пополнить транспортную карту до конца 2024 года

— В мобильном приложении «Транспортная карта» (доступно для устройств на базе Android) — без комиссии.

— В личном кабинете пользователя на сайте t-karta.ru (web-версия) — без комиссии.

— Сохраняется возможность пополнять транспортные карты в уже действующей сети пунктов обслуживания (агентской сети).

При этом можно попросить кондуктора показать остаток на терминале Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Но в мэрии подтверждают, что теперь при обслуживании транспортных карт на транспорте нет технической возможности предоставления информации об остатке средств на чеке, который выдает терминал.

Как теперь узнать баланс до конца 2024 года

В мобильном приложении «Транспортная карта» (доступно для устройств на базе Android). В личном кабинете на сайте www.t-karta.ru (необходимо зарегистрироваться). При пополнении транспортной карты через терминал самообслуживания «КВАРТОПЛАТ» (указывается в чеке). При пополнении транспортной карты в пунктах пополнения у оператора. По запросу на терминале кондуктора. При бескондукторной форме обслуживания — на валидаторе, предварительно нажать кнопку «Информация» и приложить транспортную карту к валидатору.

С 2025 года в Новосибирске вводят московскую «Тройку» вместо ЕТК, поэтому после 31 декабря 2024 обслуживание старых карт будет прекращено (оплата проезда на транспорте станет недоступна). Все неизрасходованные остатки на ЕТК Пользователь имеет право получить в МУП «Пассажиртрансснаб».

Как пополнять карты в 2025 году

Пополнение действующих социальных транспортных карт на 2025 год будет переведено на новую инфраструктуру компании ООО «СберТройка» с 10 декабря 2024 года. Сами социальные карты при этом заменять не нужно.

Пополнение транспортных карт в 2025 году будет производиться в любом банкомате или отделении Сбербанка, а также в приложениях «Моя Тройка» и «Сбербанк Онлайн».