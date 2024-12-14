«Разлетелись колеса»: автомобиль смял две машины у гимназии на Затулинке — фото последствий ДТП

Очевидец сфотографировал место ДТП Источник: читатель НГС Алексей











Утром 14 декабря в Новосибирске во дворах произошло ДТП. Водитель повредил две машины на улице Зорге, сообщил читатель НГС Алексей.

По его словам, инцидент произошел возле домов по улице Зорге, 64 и 66 на территории Затулинского жилмассива. Вблизи жилых пятиэтажек находится гимназия № 7.

— Повезло, что суббота, и все дети на занятиях. Машина влетела…Грохот был такой, как будто мусоровоз проехал, — сообщил Алексей. — [Автомобиль] смял две машины, его вынесло, влетел в тополь. У него разлетелись колеса.

Сибиряк уточнил, что после аварии автомобиль вернулся на проезжую часть. Он не видел водителя — заявил, что там «разбегалась молодежь с бутылками». Алексей также добавил, что на место аварии еще не прибыли сотрудники ГАИ.

Вблизи места аварии находятся образовательные учреждения Источник: 2ГИС











— В нашем дворе постоянно творится проездной двор. Тут дети, школа, садик, — возмущается новосибирец.

НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска за комментарием.

Утром 14 декабря в Новосибирской области насмерть сбили женщину. Она лежала на проезжей части.