Хотел заработать на карманные расходы: в Красноярске нашли создателя скандального телеграм-канала для травли школьников

Канал для травли уже удалили Источник: Павел Пугачев / vk.com











В Красноярске общественники обнаружили еще один телеграм-чат, созданный для травли школьников. На днях мы писали о таком чате в школе № 159. После огласки он стал закрытым. Но оказалось, что он такой не один. Существует чат на 2000 подписчиков, где призывают к травле детей как минимум из пяти красноярских школ.

Оказалось телеграм-канал для травли школьников создал 15-летний подросток из Солнечного, сообщили в пресс-службе красноярской полиции. Юноша признался, что хотел с помощью канала заработать на карманные расходы, пояснили в полиции. Сейчас канал удален. Проверка продолжается.

В телеграм-канале на 2000 подписчиков призывали травить подростков минимум из пяти школ Красноярска: 121, 134, 144, 156 и 160.

Автор канала выкладывал там фото школьников с оскорбительными подписями, призывал «запинать» их или просто обозвать при встрече. Иногда добавлял адрес, где живет ребенок, школу и класс, где он учится. За удаление поста подросток просил 600 рублей. В полицию обратились родители нескольких детей, чьи фото попали в канал.