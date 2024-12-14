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Криминал Хотел заработать на карманные расходы: в Красноярске нашли создателя скандального телеграм-канала для травли школьников

Хотел заработать на карманные расходы: в Красноярске нашли создателя скандального телеграм-канала для травли школьников

Он призывал «запинывать» подростков

399
1 комментарий

Канал для травли уже удалили

Источник:

В Красноярске общественники обнаружили еще один телеграм-чат, созданный для травли школьников. На днях мы писали о таком чате в школе № 159. После огласки он стал закрытым. Но оказалось, что он такой не один. Существует чат на 2000 подписчиков, где призывают к травле детей как минимум из пяти красноярских школ.

Оказалось телеграм-канал для травли школьников создал 15-летний подросток из Солнечного, сообщили в пресс-службе красноярской полиции. Юноша признался, что хотел с помощью канала заработать на карманные расходы, пояснили в полиции. Сейчас канал удален. Проверка продолжается.

В телеграм-канале на 2000 подписчиков призывали травить подростков минимум из пяти школ Красноярска: 121, 134, 144, 156 и 160.

Автор канала выкладывал там фото школьников с оскорбительными подписями, призывал «запинать» их или просто обозвать при встрече. Иногда добавлял адрес, где живет ребенок, школу и класс, где он учится. За удаление поста подросток просил 600 рублей. В полицию обратились родители нескольких детей, чьи фото попали в канал.

В селе Толмачево и поселке Пригородный Простор под Новосибирском третий год разворачивается соседский конфликт, который сложно описать однозначно. Большая часть жителей уверяют: их повседневную жизнь превратили в ад дети-беспредельщики. Двое братьев 11 и 13 лет нападают на сверстников, дерутся и воруют. В ответ мама мальчиков говорит: жалобщики преувеличили ситуацию ровно вдвое, ее семья давно стала жертвой травли со стороны «добродетельных» соседей. НГС выслушал обе стороны конфликта.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

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Комментарии
1
ruterist
16 минут
и? удалили , дальше что этому подростку будет?
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