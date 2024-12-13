«Было очень тяжело»: пассажирка такси лишилась глаза в ДТП, но виновник отделался штрафом — как так вышло

Почти два года София Борискина из Тулы пытается добиться возбуждения уголовного дела на водителя, по вине которого она попала в ДТП и потеряла глаз.
Авария произошла в январе 2023 года. София, которой тогда было всего 19 лет, села в такси, чтобы доехать до бабушки и поздравить ее с Новым годом. Но во время поездки Volkswagen Polo, где находилась девушка, столкнулся с Hyundai Tucson.
В итоге молодая пассажирка такси лишилась глаза, а виновник ДТП — водитель Hyundai Tucson — отделался лишь административным наказанием. Как он сам позже утверждал: поворотники якобы были включены, но нарушение ПДД с его стороны подтвердил протокол ГАИ и дальнейший штраф.
София провела в больнице несколько месяцев, где она перенесла несколько операций. В том числе, девушке установили глазной протез для эстетики.
— Мне было очень тяжело: глаза закрывались сами, и адаптация была очень трудной, ходила только по стеночке — иначе не могла, — призналась София в разговоре с нашими коллегами из 71.RU.
После реабилитации девушка обратилась в правоохранительные органы. Она потребовала возбудить уголовное дело по статье 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека либо смерть». Но ни в полиции, ни в СК, ни в прокуратуре дело не возбудили, несмотря на последнюю экспертизу, которая доказала: последствия полученных при ДТП повреждений — неизгладимые, а значит, такой вред здоровью можно считать тяжким.