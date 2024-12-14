Суд прекратил дело о нападении пантеры на ребёнка в Ангарске. Узнали почему

Суд прекратил дело о нападении пантеры на ребёнка в Ангарске Источник: Виктор Лучкин / «ИрСити»











Уголовное дело по нападению на трёхлетнего ребёнка пантеры в передвижном цирке в Ангарске прекращено судом в связи с примирением сторон. Ходатайство об этом поступило от матери пострадавшего мальчика. Об этом «ИрСити» сообщил источник, знакомый с ходом дела. Владелец цирка бизнесмен из Санкт-Петербурга Сергей Шишов ранее вину признал и выплатил родителям мальчика компенсацию в сумме 200 тысяч рублей.

Инцидент произошел в Ангарске 28 октября в шапито-цирке, который приехал в город с шоу «Дикий драйв», пантера напала на трехлетнего мальчика. СУ СКР по Иркутской области возбудило по этому факту уголовное дело, а в самом цирке говорили, что в тот день у них был выходной, а пантер в программе нет. Кроме того, в цирке журналистам «ИрСити» озвучили две версии о том, почему в публичное поле вышла такая информация: либо из-за зоозащитников, либо из-за вбросов конкурентов.

В шапито-цирке в Ангарске пантера напала на ребенка Источник: «ИрСити»

Позднее стало известно, что мальчика привел в цирк отец, чтобы сфотографироваться с пантерой, но в ходе фотосъемки животное набросилось на ребенка. Мальчика увезли в больницу, у него раны на лице и спине. Он был в состоянии средней степени тяжести.

В начале ноября мама мальчика, на которого напала пантера, рассказывала о том, что ее сын до сих пор просыпается по ночам и плачет. Женщина говорила, что планирует привлечь и цирк, и бывшего мужа к ответственности.