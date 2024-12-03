Выпустили из клетки ради фото. В суд передано дело о нападении пантеры на ребенка в Ангарске Источник: Виктор Лучкин / «ИрСити»











Прокуратура Ангарска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о нападении пантеры на трехлетнего ребенка в частном передвижном цирке «Дикий драйв». Уголовное дело передано в Ангарский городской суд для рассмотрения. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

В шапито-цирке в Ангарске пантера напала на ребенка Источник: «ИрСити»

Фигурантом стал 37-летний индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга. Как отмечается на официальном сайте цирка, им владеет Сергей Шишов, эта же фамилия указана в картотеке суда. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

По версии следствия, в октябре этого года Шишов устраивал представления цирка «Дикий драйв» в Ангарске. При этом бизнесмен не обеспечил безопасность посетителям цирка. Также он не организовал должную работу ведущего шоу-программы, в том числе во время экскурсий и фотосъемок с хищниками.

— Тем самым предприниматель допустил проведение несанкционированной экскурсии в закулисную часть цирка посетителя и его 3-летнего сына. Во время фотографирования пантера была выпущена ведущим из специализированного вольера, после чего произошло нападение хищного животного на малолетнего мальчика. В результате ребенку причинены телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью, — говорится в сообщении прокуратуры.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, которая подтвердила причастность фигуранта уголовного дела к преступлению. Бизнесмен вину признал и выплатил родителям мальчика компенсацию в сумме 200 тысяч рублей.

Дело передано в суд на рассмотрение.

Получить комментарий от самого Сергея Шишова порталу «ИрСити» на момент публикации материала не удалось.

Напомним, инцидент произошел в Ангарске 28 октября в шапито-цирке, который приехал в город с шоу «Дикий драйв», пантера напала на трехлетнего мальчика. СУ СКР по Иркутской области возбудило по этому факту уголовное дело, а в самом цирке говорили, что в тот день у них был выходной, а пантер в программе нет. Кроме того, в цирке журналистам «ИрСити» озвучили две версии о том, почему в публичное поле вышла такая информация: либо из-за зоозащитников, либо из-за вбросов конкурентов.

Позднее стало известно, что мальчика привел в цирк отец, чтобы сфотографироваться с пантерой, но в ходе фотосъемки животное набросилось на ребенка. Мальчика увезли в больницу, у него раны на лице и спине. Он был в состоянии средней степени тяжести.