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Город Наложили 20 швов: как состояние ангарского мальчика после нападения пантеры — фото последствий

Наложили 20 швов: как состояние ангарского мальчика после нападения пантеры — фото последствий

Сейчас ребенок находится в больнице

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11 комментариев

Минздрав рассказал о состоянии трехлетнего мальчика, на которого напала пантера в ангарском цирке

Трехлетний мальчик, на которого напала пантера в передвижном цирке «Дикий драйв» в Ангарске, находится в больнице под наблюдением медиков, сообщили порталу «ИрСити» 29 октября в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.

Ребенка доставили в медицинское учреждение вечером 28 октября, когда случилось происшествие.

— Оказали необходимую медицинскую помощь, находится в состоянии средней степени тяжести под наблюдением специалистов, — уточнили в Минздраве.

Как сообщает телеграм-канал Mash, мальчику наложили 20 швов. У ребёнка рваные раны лица, головы и ног. Со слов матери ребенка, отец захотел сфотографировать её сына с пантерой. Женщина была не в курсе, что супруг с сыном собираются в цирк, так как они не живут вместе.

Ребенку три года

По информации канала, животное привито от бешенства, здоровью малыша ничего не угрожает. Сотрудникам цирка грозит до 6 лет лишения свободы.

Издание «Комсомольская правда — Иркутск» уточняет, что мальчик пришел в цирк со своим отцом — он взял ребенка на прогулку у бывшей супруги. Она рассказала, якобы тот не предупреждал, что они с сыном пойдут в цирк, иначе бы последовал отказ. По словам девушки, отец с сыном поехали не на представление. У парня в цирке работали друзья, которые в нерабочее время якобы согласились провести мини-экскурсию и сделать фото с пантерой.

— Через пару часов позвонил бывший и сообщил страшные новости. Я мигом рванула в цирк. Сын плакал, на его лице были глубокие укусы. Вскоре нас забрала скорая помощь. Ребенку наложили швы на лоб и висок, обработали раны на спине. Сейчас делают уколы, но не против бешенства. У животного есть сертификат о прививках, — цитируется в сообщении мама пострадавшего мальчика.

Следователи СКР возбудили уголовное дело по факту нападения дикой пантеры на трехлетнего ребенка в передвижном цирке в Ангарске, сообщается 29 октября в Telegram-канале следственного управления ведомства по Иркутской области.

Представители передвижного цирка-шапито «Дикий драйв» ранее прокомментировали порталу «ИрСити» информацию и назвали «фейком» В частности, они рассказали, что 28 октября никаких представлений не проводилось. Кроме того, там заявили, что пантеры в программе не участвуют.

Цирк-шапито «Дикий драйв» находится на гастролях в Иркутской области c осени. В частности, на сайте «Афиша-2024» есть анонс мероприятия в Иркутске, которое прошло 12 октября. На сайте самого «Дикого драйва» указано, что представления также должны состояться в Ангарске (с 19 октября по 4 ноября) и в Братске (с 10 ноября по 1 декабря).

Продажа билетов на цирковое выступление «Дикого драйва» в Ангарске действительно не приостанавливается. На сайте KASSIR.RU можно приобрести билеты на представления с 2 по 4 ноября, билеты стоят от 800 до 2000 рублей.

Ранее в Бийске во время выступления в цирке у «Ривьеры» медведица напала на дрессировщика. Инцидент попал на видео.

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Ангарск Передвижной цирк
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Комментарии
11
Мон@шка60+
3 минуты
Потом некоторые возмущаются почему маленьких детей отцам редко отдают.
Гость
12 минут
Папа - это вам не мама...
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