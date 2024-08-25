Медведица разозлилась, катаясь на гироскутере: она напала на дрессировщика во время выступления — видео из алтайского цирка

Очевидцам показалось, что животное откусило дрессировщику руку Источник: t.me/bskgram











В Бийске во время выступления в цирке у «Ривьеры» медведица напала на дрессировщика. Инцидент попал на видео очевидцев, его опубликовали в телеграм-канале «Бийск 22».

Источник: t.me/bskgram

Судя по кадрам, инцидент произошел во время трюка на гироскутере. Медведица резко соскочила с устройства и побежала на дрессировщика, закинула на него лапы и повалила на пол. Мужчина схватил ее за ошейник и пытался успокоить.

Очевидцам показалось, что животное откусило дрессировщику руку. Однако это уже успели опровергнуть представители цирка.

— Да, медведица напала на Сергея, но он действовал правильно: взял её на короткий поводок и дождался успокоения. Номер завершился по плану с той же медведицей, — рассказали у «Ривьеры».

Источник: t.me/bskgram

В мае 2021 года НГС рассказывал, как в Мошково во время исполнения номера «Африканские львицы» гастролирующего Уральского цирка шапито львица напала на дрессировщика.