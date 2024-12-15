«Избили и убежали»: в Новосибирске заявили о нападении на мужчину у многоэтажки

Конфликт якобы произошел возле дома № 194/3 по улице Бориса Богаткова Источник: телеграм-канал «Инцидент Новосибирск»











В Новосибирске заявили о нападении на мужчину вблизи многоэтажного дома. Его якобы избили в Октябрьском районе — об этом сообщил телеграм-канал «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на подписчицу.

Указано, что конфликт произошел возле дома № 194/3 по улице Бориса Богаткова. По данным 2ГИС, там находится 9-этажное здание.

В полицию сообщений не поступало Источник: телеграм-канал «Инцидент Новосибирск»

Автор поста предположил, что нападавшими были подростки. После избиения они якобы убежали с места конфликта.

— Спустя некоторое время пришла девушка, осмотрела пострадавшего и увела в неизвестном направлении, — сказано в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС уточнили, что на данный момент сообщений о происшествии в полицию не поступало.

— Дополнительно сообщаем, что из медицинских учреждений информация также не поступала, — добавили в ведомстве.