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Происшествия «Избили и убежали»: в Новосибирске заявили о нападении на мужчину у многоэтажки

«Избили и убежали»: в Новосибирске заявили о нападении на мужчину у многоэтажки

Инцидент якобы произошел в Октябрьском районе

2 465
36 комментариев

Конфликт якобы произошел возле дома № 194/3 по улице Бориса Богаткова

Источник:

В Новосибирске заявили о нападении на мужчину вблизи многоэтажного дома. Его якобы избили в Октябрьском районе — об этом сообщил телеграм-канал «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на подписчицу.

Указано, что конфликт произошел возле дома № 194/3 по улице Бориса Богаткова. По данным 2ГИС, там находится 9-этажное здание.

В полицию сообщений не поступало

Источник:

Автор поста предположил, что нападавшими были подростки. После избиения они якобы убежали с места конфликта.

— Спустя некоторое время пришла девушка, осмотрела пострадавшего и увела в неизвестном направлении, — сказано в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС уточнили, что на данный момент сообщений о происшествии в полицию не поступало.

— Дополнительно сообщаем, что из медицинских учреждений информация также не поступала, — добавили в ведомстве.

Недавно стало известно, что молодого новосибирца избили неподалеку от остановочной платформы Камышенская. Полицейские возбудили уголовное дело.

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Комментарии
36
fin
15 минут
Якобы избили, якобы поростки, якобы убежали. Якобы писал, якобы журналист.
Толян54
4 минуты
Девушка 🧍‍♀️ забрала парня,понимает что их мало осталось,а здесь лежит ничейный...Бери что дают пока другие коготками не прибрали.Пользуйся 🤣.
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