«Избили и убежали»: в Новосибирске заявили о нападении на мужчину у многоэтажки

В Новосибирске заявили о нападении на мужчину вблизи многоэтажного дома. Его якобы избили в Октябрьском районе — об этом сообщил телеграм-канал «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на подписчицу.
Указано, что конфликт произошел возле дома № 194/3 по улице Бориса Богаткова. По данным 2ГИС, там находится 9-этажное здание.
Автор поста предположил, что нападавшими были подростки. После избиения они якобы убежали с места конфликта.
— Спустя некоторое время пришла девушка, осмотрела пострадавшего и увела в неизвестном направлении, — сказано в сообщении.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС уточнили, что на данный момент сообщений о происшествии в полицию не поступало.
— Дополнительно сообщаем, что из медицинских учреждений информация также не поступала, — добавили в ведомстве.
Недавно стало известно, что молодого новосибирца избили неподалеку от остановочной платформы Камышенская. Полицейские возбудили уголовное дело.