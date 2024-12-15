Будет очень пасмурно: какая погода ждет новосибирцев на рабочей недели — прогнозы сервисов

Новосибирцев ждет теплая, но пасмурная неделя — такой прогноз дают популярные сервисы. Смотрим, когда солнце всё же выглянет хотя бы на денек.
Гидрометцентр обещает в среднем днем -7… -10 градусов в будние, а на следующие выходные -4… -5 градусов. По ночам температура будет опускаться до -13 градусов. Неделя будет пасмурной. При этом во вторник, 17 декабря возможны прояснения.
Сервис «Яндекс.Погода» предупреждает о снеге в понедельник, 16 декабря. Облачно с прояснениями ожидается только в четверг, 19 декабря. Температура будет плавно понижаться к середине недели до -10 градусов в дневные часы, а к следующим выходным опять потеплеет до -4 градусов.
У Gismeteo более солнечный прогноз — облачно с прояснениями будет с 17 по 19 декабря. Самым теплые днем станет понедельник, 16 декабря, с показателем в -3 градуса, а самым холодным -17 декабря, когда температура в светлое время суток опустится до -10 градусов. Ночью будет -6… -12 градусов.
В Новосибирске на новогодние выходные, которые продлятся с 29 декабря по 8 января, ожидается хорошая зимняя погода. Смотрите, какой прогноз на эти даты составили специальные сервисы.