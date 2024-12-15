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Зима Будет очень пасмурно: какая погода ждет новосибирцев на рабочей недели — прогнозы сервисов

Будет очень пасмурно: какая погода ждет новосибирцев на рабочей недели — прогнозы сервисов

В Новосибирске ожидается пасмурная рабочая неделя

289
3 комментария
Источник:

Новосибирцев ждет теплая, но пасмурная неделя — такой прогноз дают популярные сервисы. Смотрим, когда солнце всё же выглянет хотя бы на денек.

Гидрометцентр обещает в среднем днем -7… -10 градусов в будние, а на следующие выходные -4… -5 градусов. По ночам температура будет опускаться до -13 градусов. Неделя будет пасмурной. При этом во вторник, 17 декабря возможны прояснения.

Солнце можно ждать только во вторник, 17 декабря

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Сервис «Яндекс.Погода» предупреждает о снеге в понедельник, 16 декабря. Облачно с прояснениями ожидается только в четверг, 19 декабря. Температура будет плавно понижаться к середине недели до -10 градусов в дневные часы, а к следующим выходным опять потеплеет до -4 градусов.

Самым холодным днем будет вторник, 17 декабря

Источник:

У Gismeteo более солнечный прогноз — облачно с прояснениями будет с 17 по 19 декабря. Самым теплые днем станет понедельник, 16 декабря, с показателем в -3 градуса, а самым холодным -17 декабря, когда температура в светлое время суток опустится до -10 градусов. Ночью будет -6… -12 градусов.

Источник:
Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

В Новосибирске на новогодние выходные, которые продлятся с 29 декабря по 8 января, ожидается хорошая зимняя погода. Смотрите, какой прогноз на эти даты составили специальные сервисы.

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Комментарии
3
ezh
8 минут
На рабочей неделИ? Хоть бы в Ворде проверяли статьи, перед тем, как выкладывать
Гость
6 минут
С падежами проблема какая-то
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