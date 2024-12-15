Кто выиграл, а кто проиграл? Экономисты рассказали, действительно ли в России растут зарплаты — видео

В этом видео экономисты рассуждают о ситуации с зарплатами в России Источник: Артем Чудинов / Городские порталы

У россиян растут зарплаты. Об этом говорит различная статистика, исследования экспертов и представители власти. Но действительно ли это происходит, в каких сферах, есть ли проигравшие, узнали у экономистов. Их мнение смотрите в нашем видео.

— В оборонке в 2023 году вдвое примерно увеличились заработные платы. Поэтому доходы граждан за счет зарплаты увеличились примерно у трети россиян. Бенефициарами СВО являются порядка 30, а может быть, 40 миллионов человек в России. Их благосостояние действительно стало лучше. И стало в некоторых случаях в разы лучше, — говорит Константин Селянин, экономист.