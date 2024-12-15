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Экономика Кризис-2024 Кто выиграл, а кто проиграл? Экономисты рассказали, действительно ли в России растут зарплаты — видео

Кто выиграл, а кто проиграл? Экономисты рассказали, действительно ли в России растут зарплаты — видео

Как обычно бывает в таких ситуациях, имеется ряд подводных камней и нюансов

1 008
18 комментариев

В этом видео экономисты рассуждают о ситуации с зарплатами в России

Источник:

У россиян растут зарплаты. Об этом говорит различная статистика, исследования экспертов и представители власти. Но действительно ли это происходит, в каких сферах, есть ли проигравшие, узнали у экономистов. Их мнение смотрите в нашем видео.

— В оборонке в 2023 году вдвое примерно увеличились заработные платы. Поэтому доходы граждан за счет зарплаты увеличились примерно у трети россиян. Бенефициарами СВО являются порядка 30, а может быть, 40 миллионов человек в России. Их благосостояние действительно стало лучше. И стало в некоторых случаях в разы лучше, — говорит Константин Селянин, экономист.

Он добавил, что в гражданском секторе тоже есть рост зарплат, но не такой большой.

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Комментарии
18
user_unknown
1 час
Экспертам лучше знать, конечно. Вот, у 40 миллионов из 140 заплаты стали больше. У остальных 70% не стали. Но ведь у кого-то же стали! Зачем вы говорите только про плохое, если можно говорить про хорошее, что у 25% населения зарплаты выросли! Правда и цены выросли, но что вы опять о плохом? Давай на позитивчике лучше!
kolhoznik
1 час
у водителей чего зарплаты выросли? бронетранспортеров? БМП? БТР? может Логанов или Солярисов, или Магнита, Ленты............. смешно, не будь так грустно
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