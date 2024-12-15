Новая городская электричка начнет ходить уже завтра в Новосибирске — расписание и маршрут

В Новосибирске завтра, 16 декабря, начнет ходить электричка через новую остановочную платформу «Клюквенный».
Как ранее объясняли в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, электричка будет ходить по маршруту Клюквенный — Новосибирск-Главный — Пригородный простор. Поезда будут курсировать по будням: 3 поезда утром, 3 вечером. Цена проезда — 35 рублей.
Первый поезд 16 декабря отправится со станции «Клюквенная» в 06:48, последний — в 20:03.
В новом микрорайоне Новосибирска активно продолжается стройка. В «Клюквенном» собираются открыть множество объектов. Подробнее — в материале НГС.