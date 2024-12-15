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Дороги и транспорт Новая городская электричка начнет ходить уже завтра в Новосибирске — расписание и маршрут

Новая городская электричка начнет ходить уже завтра в Новосибирске — расписание и маршрут

Цена проезда — 35 рублей

2 644
15 комментариев

Первый поезд со станции «Клюквенный» отправится в 06:48

Источник:

В Новосибирске завтра, 16 декабря, начнет ходить электричка через новую остановочную платформу «Клюквенный».

Как ранее объясняли в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, электричка будет ходить по маршруту Клюквенный — Новосибирск-Главный — Пригородный простор. Поезда будут курсировать по будням: 3 поезда утром, 3 вечером. Цена проезда — 35 рублей.

Первый поезд 16 декабря отправится со станции «Клюквенная» в 06:48, последний — в 20:03.

Источник:

Обратно уехать пока можно утром и вечером

Источник:

В новом микрорайоне Новосибирска активно продолжается стройка. В «Клюквенном» собираются открыть множество объектов. Подробнее — в материале НГС.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Комментарии
15
Smykson
23 минуты
А чем плох маршрут: 1.Ежедневный 2.До Пашино? Сегодняшняя реализация затеи напоминает анекдот: - Кукушка-кукушка, сколько мне лет жить осталось? - Ку... - А что так ма?......
Гость
34 минуты
Вот это прорыв! Неделю уже трезвонят, словно космодром построили. Травников там правда в 2018 году обещал к 2025-ому пять новых станций и кольцо, но ограничились тем что влепили один перрон на уже существующую ветку и назвали это станцией, в духе "Спортивной".
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